Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Bir hayvana yuva açmak, çoğu zaman bir yaşamı baştan kurmak anlamına geliyor. Açlıkla, hastalıkla ve yalnızlıkla geçen günlerin ardından gelen sevgi, onları bambaşka bir hale getiriyor. Paylaşılan karelerde kimi zaman tüysüz, bitkin ve ürkek duran bedenlerin nasıl ışıldadığını görmek mümkün. Yüzlerce kullanıcı, sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaşarak bu büyük değişimi görünür kıldı. Her bir fotoğraf, sevginin ve sahiplenmenin nelere kadir olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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