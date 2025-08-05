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Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 23:25

Bir hayvana yuva açmak, çoğu zaman bir yaşamı baştan kurmak anlamına geliyor. Açlıkla, hastalıkla ve yalnızlıkla geçen günlerin ardından gelen sevgi, onları bambaşka bir hale getiriyor. Paylaşılan karelerde kimi zaman tüysüz, bitkin ve ürkek duran bedenlerin nasıl ışıldadığını görmek mümkün. Yüzlerce kullanıcı, sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaşarak bu büyük değişimi görünür kıldı. Her bir fotoğraf, sevginin ve sahiplenmenin nelere kadir olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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1. O zaman açılışımızı bu iç ısıtan değişimle yapalım! 😻

1. O zaman açılışımızı bu iç ısıtan değişimle yapalım! 😻

2. Gözlerinin içi gülüyor diyebilir miyiz? Kesinlikle evet!

2. Gözlerinin içi gülüyor diyebilir miyiz? Kesinlikle evet!

3. Farkındaysanız o mahzun bakıştan eser kalmamış 😻

3. Farkındaysanız o mahzun bakıştan eser kalmamış 😻

4. Sıcacık bir yuvada uyumanın verdiği huzur tam olarak bu işte...

4. Sıcacık bir yuvada uyumanın verdiği huzur tam olarak bu işte...

5. Evin sahibi artık o, geçmiş olsun. 😻

5. Evin sahibi artık o, geçmiş olsun. 😻
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6. Uyuz, parazit ve kalp kurdu gibi hastalıkların üstesinden gelen bu canın da artık mutlu bir yuvası var!

6. Uyuz, parazit ve kalp kurdu gibi hastalıkların üstesinden gelen bu canın da artık mutlu bir yuvası var!

7. Anası ve danaları 😹

7. Anası ve danaları 😹

8. Sevgi, birçok yarayı iyileştirebiliyor gördüğünüz üzere 😻

8. Sevgi, birçok yarayı iyileştirebiliyor gördüğünüz üzere 😻

9. Battaniyesi bile olduğuna göre yaşadığı keyfi siz düşünün artık!

9. Battaniyesi bile olduğuna göre yaşadığı keyfi siz düşünün artık!

10. O zaman kapanışımızı da değişimin ta kendisi olmuş bu patili dostumuzla yapalım 😻

10. O zaman kapanışımızı da değişimin ta kendisi olmuş bu patili dostumuzla yapalım 😻

Bir hayvana yuva açmak sadece onun değil, insanın da hayatında iz bırakır. Sevgiyle değişen her can, hayata umut katar. Satın alma, sahiplen!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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