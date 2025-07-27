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Uzman Açıkladı: Köpeğiniz Tuvaletini Yaparken Size Neden Bakar?

Uzman Açıkladı: Köpeğiniz Tuvaletini Yaparken Size Neden Bakar?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2025 - 13:15

Köpeklerin tuvalet sırasında sahipleriyle göz teması kurması, ilk bakışta garip bir davranış gibi görünse de, uzmanlara göre bunun arkasında güvene dayalı bir içgüdü yatıyor. Peki köpekler sahipleri tuvaletlerini yaparken neden uzun uzun bakar?

Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/i...
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Köpek sahibiyseniz, tuvaletini yaparken size neden gözlerini diktiğini hiç merak ettiniz mi?

Köpek sahibiyseniz, tuvaletini yaparken size neden gözlerini diktiğini hiç merak ettiniz mi?

Aslında bu davranışın arkasında oldukça sevimli ve içgüdüsel bir neden yatıyor. Sertifikalı köpek eğitmeni Karen Piwinski’ye göre, bu bakışlar tamamen güven duygusuyla ilgili.

Köpekler tuvaletlerini yaparken savunmasız hisseder ve bu nedenle güvendikleri kişiye bakarak çevrenin güvenli olup olmadığını kontrol ederler. Piwinski, “Köpekler açısından bu, en büyük iltifatlardan biridir. Size göz kulak olmanızı istemeleri, size duydukları güvenin bir göstergesidir,” diyor. Özellikle tuvalet eğitimi sürecinde bu bakışlar, aynı zamanda ödül beklentisinin de bir işareti olabilir.

Piwinski, köpeğiniz tuvaletini yaparken yüksek ses çıkarmamanız ve ani hareketlerden kaçınmanız gerektiğini belirtiyor.

Piwinski, köpeğiniz tuvaletini yaparken yüksek ses çıkarmamanız ve ani hareketlerden kaçınmanız gerektiğini belirtiyor.

“Kesinti ancak gerçekten gerekli olduğunda yapılmalıdır,” diyen eğitmen, sessiz ve sakin kalmanın köpeğin kendini daha güvende hissetmesine yardımcı olduğunu vurguluyor. Köpeğiniz size sadece bakmakla kalmaz, aynı zamanda etrafın güvenli olup olmadığını da sizin davranışlarınıza göre değerlendirir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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