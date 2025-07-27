Uzman Açıkladı: Köpeğiniz Tuvaletini Yaparken Size Neden Bakar?

Aslında bu davranışın arkasında oldukça sevimli ve içgüdüsel bir neden yatıyor. Sertifikalı köpek eğitmeni Karen Piwinski’ye göre, bu bakışlar tamamen güven duygusuyla ilgili.

Köpekler tuvaletlerini yaparken savunmasız hisseder ve bu nedenle güvendikleri kişiye bakarak çevrenin güvenli olup olmadığını kontrol ederler. Piwinski, “Köpekler açısından bu, en büyük iltifatlardan biridir. Size göz kulak olmanızı istemeleri, size duydukları güvenin bir göstergesidir,” diyor. Özellikle tuvalet eğitimi sürecinde bu bakışlar, aynı zamanda ödül beklentisinin de bir işareti olabilir.