Uzman Açıkladı: Köpeğiniz Tuvaletini Yaparken Size Neden Bakar?
Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/i...
Köpeklerin tuvalet sırasında sahipleriyle göz teması kurması, ilk bakışta garip bir davranış gibi görünse de, uzmanlara göre bunun arkasında güvene dayalı bir içgüdü yatıyor. Peki köpekler sahipleri tuvaletlerini yaparken neden uzun uzun bakar?
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Köpek sahibiyseniz, tuvaletini yaparken size neden gözlerini diktiğini hiç merak ettiniz mi?
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Piwinski, köpeğiniz tuvaletini yaparken yüksek ses çıkarmamanız ve ani hareketlerden kaçınmanız gerektiğini belirtiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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