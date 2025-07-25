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Asla Yetmeyen Kamp Sandalyesinden AVM Yemek Katında Evlenme Teklifine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Asla Yetmeyen Kamp Sandalyesinden AVM Yemek Katında Evlenme Teklifine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.07.2025 - 17:39

Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cuma günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

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Hazırsanız, başlayalım...

Hazırsanız, başlayalım...
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Bu sene neden cidden böyle oldu ya?

Bu sene neden cidden böyle oldu ya?
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Zaman gerçekten bir tık hızlı akıyor sanki!

Zaman gerçekten bir tık hızlı akıyor sanki!
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Tespit gibi tespit!

Tespit gibi tespit!
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Günün korkunçluk seviyesi...

Günün korkunçluk seviyesi...
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👇

Yarın görüşmek üzere.👋

Yarın görüşmek üzere.👋
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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