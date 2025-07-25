Asla İlişkileri Olmuyor: Kısmeti En Kapalı Burçlar

Bazı burçlar, yaşamlarında fırsatları yakalamakta daha zorlanabilirler. Astrolojik açıdan kısmetin kapalı olması, sadece şans faktöründen ziyade burcun karakteristik özellikleriyle de ilişkili. Aşk, kariyer ve maddi konularda çeşitli zorluklar yaşayan bu burçlar çoğu zaman kendi tutum ve davranışlarıyla engeller oluşturabilirler. İşte astrolojik veriler ışığında kısmeti en kapalı burçların genel özellikleri…