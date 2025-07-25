Asla İlişkileri Olmuyor: Kısmeti En Kapalı Burçlar
Bazı burçlar, yaşamlarında fırsatları yakalamakta daha zorlanabilirler. Astrolojik açıdan kısmetin kapalı olması, sadece şans faktöründen ziyade burcun karakteristik özellikleriyle de ilişkili. Aşk, kariyer ve maddi konularda çeşitli zorluklar yaşayan bu burçlar çoğu zaman kendi tutum ve davranışlarıyla engeller oluşturabilirler. İşte astrolojik veriler ışığında kısmeti en kapalı burçların genel özellikleri…
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Başak Burcu
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Oğlak Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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