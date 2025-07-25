Uzmanlardan Uyarı: Bu Uygulamalar Verilerinizi En Fazla Takip Edenler Arasında
Siber güvenlik uzmanları, Android kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan kapsamlı bir araştırma, popüler mobil uygulamaların kullanıcı verilerine yoğun şekilde erişim sağladığını ortaya koydu. Sosyal medya, alışveriş ve akıllı ev kategorilerindeki uygulamaların birçoğu, işlevselliğin ötesine geçen “riskli” izinler talep ediyor. Uzmanlar, kullanıcıların veri güvenliği konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini vurguluyor.
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Siber güvenlik uzmanları, Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren çarpıcı bir uyarıda bulundu.
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Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Amazon, AliExpress, Ring Doorbell ve Strava gibi toplamda 28 milyardan fazla indirilen uygulamaların yer aldığı listede, bazı çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.
Araştırmaya göre, 20 uygulamanın 16’sı kullanıcıların açıkça reddettiği bildirimlere rağmen, ekran üzerinde bildirim penceresi açma izni talep ediyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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