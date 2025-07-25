onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Uzmanlardan Uyarı: Bu Uygulamalar Verilerinizi En Fazla Takip Edenler Arasında

Uzmanlardan Uyarı: Bu Uygulamalar Verilerinizi En Fazla Takip Edenler Arasında

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.07.2025 - 10:12

Siber güvenlik uzmanları, Android kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan kapsamlı bir araştırma, popüler mobil uygulamaların kullanıcı verilerine yoğun şekilde erişim sağladığını ortaya koydu. Sosyal medya, alışveriş ve akıllı ev kategorilerindeki uygulamaların birçoğu, işlevselliğin ötesine geçen “riskli” izinler talep ediyor. Uzmanlar, kullanıcıların veri güvenliği konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini vurguluyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siber güvenlik uzmanları, Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Siber güvenlik uzmanları, Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Which? dergisi ve siber güvenlik firması Hexiosec’in birlikte yürüttüğü araştırmada, sosyal medya, online alışveriş, akıllı ev sistemleri ve fitness kategorilerinden 20 popüler uygulama mercek altına alındı. Araştırmanın amacı, bu uygulamaların ne kadar veri topladığını ve kullanıcı mahremiyetini ne ölçüde ihlal ettiğini ortaya koymaktı.

Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Amazon, AliExpress, Ring Doorbell ve Strava gibi toplamda 28 milyardan fazla indirilen uygulamaların yer aldığı listede, bazı çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Amazon, AliExpress, Ring Doorbell ve Strava gibi toplamda 28 milyardan fazla indirilen uygulamaların yer aldığı listede, bazı çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

En fazla izin isteyen uygulama 91 farklı erişim izniyle Çin merkezli Xiaomi Home oldu. Bu izinler arasında mikrofon ve konum erişimi gibi 'riskli' kategorilerde değerlendirilen talepler de yer aldı. Samsung’un SmartThings uygulaması 82 izinle ikinci sıradayken, Facebook 69, WhatsApp ise 66 izin talebinde bulundu.

Araştırmaya göre, 20 uygulamanın 16’sı kullanıcıların açıkça reddettiği bildirimlere rağmen, ekran üzerinde bildirim penceresi açma izni talep ediyor.

Araştırmaya göre, 20 uygulamanın 16’sı kullanıcıların açıkça reddettiği bildirimlere rağmen, ekran üzerinde bildirim penceresi açma izni talep ediyor.

TikTok gibi uygulamalar ise cihaz mikrofonunu kullanma ve dosyaları görüntüleme gibi erişim izinleriyle dikkat çekiyor. Temu’nun pazarlama e-postaları konusunda özellikle ısrarcı olduğu belirtilirken, Amazon gibi platformlar kamera ve sesli arama gibi işlevlerle veri erişimini 'özellik gerekliliği' olarak savunuyor.

Meta, araştırmaya verdiği yanıtta kullanıcı onayı olmadan mikrofonların arka planda çalıştırılmadığını belirtirken, TikTok da uygulama işlevselliği, güvenlik ve deneyim odaklı veri topladığını ifade etti. Samsung ise, SmartThings dahil tüm uygulamalarının İngiltere veri koruma yasalarıyla uyumlu olarak geliştirildiğini ve kullanıcıların Android işletim sistemi üzerinden veri erişimlerini yönetebileceğini vurguladı.

Uzmanlar, kullanıcıların bir uygulamayı indirirken verdikleri izinleri dikkatle kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın