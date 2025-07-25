Uzmanlardan Uyarı: Bu Uygulamalar Verilerinizi En Fazla Takip Edenler Arasında

TikTok gibi uygulamalar ise cihaz mikrofonunu kullanma ve dosyaları görüntüleme gibi erişim izinleriyle dikkat çekiyor. Temu’nun pazarlama e-postaları konusunda özellikle ısrarcı olduğu belirtilirken, Amazon gibi platformlar kamera ve sesli arama gibi işlevlerle veri erişimini 'özellik gerekliliği' olarak savunuyor.

Meta, araştırmaya verdiği yanıtta kullanıcı onayı olmadan mikrofonların arka planda çalıştırılmadığını belirtirken, TikTok da uygulama işlevselliği, güvenlik ve deneyim odaklı veri topladığını ifade etti. Samsung ise, SmartThings dahil tüm uygulamalarının İngiltere veri koruma yasalarıyla uyumlu olarak geliştirildiğini ve kullanıcıların Android işletim sistemi üzerinden veri erişimlerini yönetebileceğini vurguladı.

Uzmanlar, kullanıcıların bir uygulamayı indirirken verdikleri izinleri dikkatle kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

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