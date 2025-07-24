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Retro Döneminde Eski Aşklarıyla Yüzleşmesi Muhtemel Burçlar

Retro Döneminde Eski Aşklarıyla Yüzleşmesi Muhtemel Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 15:21

Gezegenlerin geri hareket ettiği dönemler, geçmişten gelen duyguları ve insanları yeniden gündeme taşıyabilir. Özellikle Merkür ve Venüs retrosunda, eski ilişkilerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bazı burçlar bu süreçte geçmişten gelen mesajlara, karşılaşmalara ya da yeniden başlayan ilişkilere daha açıktır. İşte retro dönemlerinde eski aşklar açısından en çok etkilenen burçlar...

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İkizler Burcu

Merkür’ün yönetimindeki bu burç, iletişim gezegeninin geri hareketinden en çok etkilenenlerden biridir. Retro döneminde geçmişe dönük mesajlar, ani karşılaşmalar ya da yeniden başlama ihtimali oldukça yüksektir. Eski ilişkilerle ilgili kafa karışıklığı artabilir.

Terazi Burcu

Venüs tarafından yönetilen Terazi burcu için retro süreci, eski aşklarla ilgili yarım kalmış duyguların yeniden gündeme gelmesine yol açabilir. Bu dönemde karşı tarafa özlem duygusu artarken, eski partnerlerden gelen beklenmedik mesajlar söz konusu olabilir.

Boğa Burcu

Tıpkı Terazi gibi Venüs etkisinde olan Boğa burcu da bu süreçte geçmiş ilişkilere karşı daha duyarlı hale gelir. Eski bir aşkın yeniden kapıyı çalması ya da hatıraların canlanması, duygusal dalgalanmalara neden olabilir.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Derin bağları ve geçmişe takılı kalma eğilimiyle bilinen Akrep, retro döneminde eski ilişkilerin gölgesinde kalabilir. Bu süreçte “bitmemiş hikâyeler” tekrar gündeme gelebilir.

Kova Burcu

Genelde duygularını bastıran Kova, retro etkisiyle beklemediği anda geçmiş bir aşkın dönüşüyle karşılaşabilir. Mesafe koyduğu ilişkilerde bile eski duygular yüzeye çıkabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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