Retro Döneminde Eski Aşklarıyla Yüzleşmesi Muhtemel Burçlar

Gezegenlerin geri hareket ettiği dönemler, geçmişten gelen duyguları ve insanları yeniden gündeme taşıyabilir. Özellikle Merkür ve Venüs retrosunda, eski ilişkilerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bazı burçlar bu süreçte geçmişten gelen mesajlara, karşılaşmalara ya da yeniden başlayan ilişkilere daha açıktır. İşte retro dönemlerinde eski aşklar açısından en çok etkilenen burçlar...