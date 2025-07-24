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“Aşkın Yaşı Olmaz”: 19 Yaşındaki Kadın, Kendinden 21 Yaş Büyük Erkekle Evlendi, Genç Yaşta Anne Oldu

“Aşkın Yaşı Olmaz”: 19 Yaşındaki Kadın, Kendinden 21 Yaş Büyük Erkekle Evlendi, Genç Yaşta Anne Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 11:52

Sizler de takdir edersiniz ki, aşk her zaman geleneksel kalıplara uymak zorunda değil. 19 yaşındaki Iyah isimli kadın kendisinden 21 yaş büyük Rafah ile evlenerek genç yaşta anne olma hayalini gerçekleştirdi. Sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çeken Iyah, ilişkileriyle ilgili gelen eleştirilere rağmen kararlarının arkasında durduklarını ifade ediyor.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/358...
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Aşk hikayeleri her zaman beklenildiği gibi olmaz.

Aşk hikayeleri her zaman beklenildiği gibi olmaz.

19 yaşındaki Iyah’ın hikâyesi de tam olarak bu duruma örnek teşkil ediyor. Genç yaşta evlenip anne olma hayali kuran Iyah, kendisinden 21 yaş büyük olan Rafah ile yollarının kesişmesiyle bu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

İkili tanıştıklarında Iyah 19, Rafah ise 41 yaşındaydı.

İkili tanıştıklarında Iyah 19, Rafah ise 41 yaşındaydı.

Iyah, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu karşılaşmayı “bir rüyanın gerçekleşmesi” olarak nitelendirirken, aralarındaki yaş farkı ve çevrelerinden alabilecekleri tepkiler konusunda başta endişelendiklerini ancak sonrasında bunlara kulak asmadıklarını belirtti.

Bazı kullanıcılar yaş farkına yönelik eleştirilerde bulunurken, bazıları da çiftin kararlarını destekledi.

Bazı kullanıcılar yaş farkına yönelik eleştirilerde bulunurken, bazıları da çiftin kararlarını destekledi.

Bir kullanıcı, “Henüz 20’lerinde ya da 30’larında birini bulamayıp neden 19 yaşındaki biriyle evlendi?” diyerek tepkisini dile getirirken; bir başka yorumda ise, “Gençsin, bir anne olman bunu değiştirmez. Kendi hayatını da inşa etmeyi unutma,” ifadeleri yer aldı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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