“Aşkın Yaşı Olmaz”: 19 Yaşındaki Kadın, Kendinden 21 Yaş Büyük Erkekle Evlendi, Genç Yaşta Anne Oldu
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/358...
Sizler de takdir edersiniz ki, aşk her zaman geleneksel kalıplara uymak zorunda değil. 19 yaşındaki Iyah isimli kadın kendisinden 21 yaş büyük Rafah ile evlenerek genç yaşta anne olma hayalini gerçekleştirdi. Sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çeken Iyah, ilişkileriyle ilgili gelen eleştirilere rağmen kararlarının arkasında durduklarını ifade ediyor.
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Aşk hikayeleri her zaman beklenildiği gibi olmaz.
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İkili tanıştıklarında Iyah 19, Rafah ise 41 yaşındaydı.
Bazı kullanıcılar yaş farkına yönelik eleştirilerde bulunurken, bazıları da çiftin kararlarını destekledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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