“Aşkın Yaşı Olmaz”: 19 Yaşındaki Kadın, Kendinden 21 Yaş Büyük Erkekle Evlendi, Genç Yaşta Anne Oldu

Bir kullanıcı, “Henüz 20’lerinde ya da 30’larında birini bulamayıp neden 19 yaşındaki biriyle evlendi?” diyerek tepkisini dile getirirken; bir başka yorumda ise, “Gençsin, bir anne olman bunu değiştirmez. Kendi hayatını da inşa etmeyi unutma,” ifadeleri yer aldı.

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