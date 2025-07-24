Bilim Açıkladı: Gençlerin Üçte Biri Gerçek Arkadaşlar Yerine Yapay Zekayı Tercih Ediyor

Uzmanlara göre bu eğilimin arkasında, pandeminin etkisiyle büyüyen küresel yalnızlık krizi ve sosyal ilişkilerde yaşanan zorluklar yatıyor. Gerçek insanlarla ilişki kurmak çoğu zaman karmaşık, stresli ya da kırılgan olabilirken, yapay zeka bu 'dağınıklığı' ortadan kaldırıyor. Forbes’a göre, yapay zeka ile kurulan “ideal” ilişkiler, gençlerde gerçek ilişkilerde karşılanması zor beklentilere yol açabiliyor.

Arkansaslı 18 yaşındaki Ganesh Nair ise durumu şöyle özetliyor: “Yapay zeka kullanmamak, bugün sosyal medya kullanmamak gibi. Her şeyin içine o kadar karıştı ki artık kaçış yok.”

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