Bilim Açıkladı: Gençlerin Üçte Biri Gerçek Arkadaşlar Yerine Yapay Zekayı Tercih Ediyor
Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/t...
Yeni bir araştırmaya göre, gençlerin önemli bir kısmı artık duygusal paylaşımlarını insanlarla değil yapay zeka sohbet robotlarıyla yapıyor. Ciddi konularda bile yapay zekaya başvuran gençlerin sayısı hızla artarken uzmanlar bu dijital dostlukların tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.
İşte detaylar...
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ABD merkezli Common Sense Media’nın yeni araştırması, 13-17 yaş arası gençlerin yaklaşık üçte birinin, ciddi konuları konuşmak için yapay zeka uygulamalarını tercih ettiğini ortaya koydu.
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Araştırmada gençlerin %30’u bu teknolojiyi eğlenceli buldukları için kullandıklarını belirtirken, %28’i meraktan, %18’i ise tavsiye almak amacıyla kullandığını ifade etti.
Araştırmada yapay zekâ sohbet robotlarının kullanıcıya sürekli onay veren, eleştiri sunmayan ve sorgulamayan bir yapıda olduğu belirtiliyor.
Peki sebebi ne?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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