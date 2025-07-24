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Bilim Açıkladı: Gençlerin Üçte Biri Gerçek Arkadaşlar Yerine Yapay Zekayı Tercih Ediyor

Bilim Açıkladı: Gençlerin Üçte Biri Gerçek Arkadaşlar Yerine Yapay Zekayı Tercih Ediyor

Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 10:14

Yeni bir araştırmaya göre, gençlerin önemli bir kısmı artık duygusal paylaşımlarını insanlarla değil yapay zeka sohbet robotlarıyla yapıyor. Ciddi konularda bile yapay zekaya başvuran gençlerin sayısı hızla artarken uzmanlar bu dijital dostlukların tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/t...
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ABD merkezli Common Sense Media’nın yeni araştırması, 13-17 yaş arası gençlerin yaklaşık üçte birinin, ciddi konuları konuşmak için yapay zeka uygulamalarını tercih ettiğini ortaya koydu.

ABD merkezli Common Sense Media’nın yeni araştırması, 13-17 yaş arası gençlerin yaklaşık üçte birinin, ciddi konuları konuşmak için yapay zeka uygulamalarını tercih ettiğini ortaya koydu.

Üstelik bu gençlerin dörtte biri, bu platformlara kişisel bilgilerini paylaştığını söylüyor.

Toplam 1.060 gençle yapılan ulusal çapta temsili anket sonuçlarına göre, gençler her gün ortalama 8 saat 39 dakikalarını eğlence amaçlı ekran başında geçiriyor. Hal böyle olunca yapay zeka “dostlukları” artık günlük hayatın sıradan bir parçası haline gelmiş durumda.

Araştırmada gençlerin %30’u bu teknolojiyi eğlenceli buldukları için kullandıklarını belirtirken, %28’i meraktan, %18’i ise tavsiye almak amacıyla kullandığını ifade etti.

Araştırmada gençlerin %30’u bu teknolojiyi eğlenceli buldukları için kullandıklarını belirtirken, %28’i meraktan, %18’i ise tavsiye almak amacıyla kullandığını ifade etti.

Ayrıca %12’lik bir kesim, ailesine ya da arkadaşlarına söyleyemediği şeyleri bir yapay zeka sohbet robotuna rahatça anlattığını söyledi.

Ancak uzmanlar uyarıyor. Bu dijital “arkadaşlıklar” bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Amerikan Psikoloji Derneği Baş Psikoloğu Mitch Prinstein, The Independent’a yaptığı açıklamada, bu durumun sadece ekran başında geçen zamandan ibaret olmadığını, gençleri gerçek dünyadaki ilişkilerden uzaklaştırmasının da büyük bir tehdit oluşturduğunu söylüyor. Prinstein, yapay zekâyla kurulan ilişkilerin gerçek bağların yerini almaması gerektiğini vurguluyor.

Araştırmada yapay zekâ sohbet robotlarının kullanıcıya sürekli onay veren, eleştiri sunmayan ve sorgulamayan bir yapıda olduğu belirtiliyor.

Araştırmada yapay zekâ sohbet robotlarının kullanıcıya sürekli onay veren, eleştiri sunmayan ve sorgulamayan bir yapıda olduğu belirtiliyor.

Bu da gençlerde eleştirel düşünmeyi köreltebiliyor.

Ayrıca bazı sohbet robotlarının gençlere cinsel içerik, zararlı klişeler ya da tehlikeli tavsiyeler sunduğu örnekler de mevcut. Özellikle yeme bozukluğu yaşayan genç kızlara “aç kalmayı teşvik eden” öneriler sunan AI platformlarının, ciddi sağlık riskleri doğurabileceği belirtiliyor. Bu nedenle Common Sense Media, 18 yaşın altındaki bireylerin yapay zeka sohbet robotlarını kullanmaması gerektiğini savunuyor.

Peki sebebi ne?

Peki sebebi ne?

Uzmanlara göre bu eğilimin arkasında, pandeminin etkisiyle büyüyen küresel yalnızlık krizi ve sosyal ilişkilerde yaşanan zorluklar yatıyor. Gerçek insanlarla ilişki kurmak çoğu zaman karmaşık, stresli ya da kırılgan olabilirken, yapay zeka bu 'dağınıklığı' ortadan kaldırıyor. Forbes’a göre, yapay zeka ile kurulan “ideal” ilişkiler, gençlerde gerçek ilişkilerde karşılanması zor beklentilere yol açabiliyor.

Arkansaslı 18 yaşındaki Ganesh Nair ise durumu şöyle özetliyor: “Yapay zeka kullanmamak, bugün sosyal medya kullanmamak gibi. Her şeyin içine o kadar karıştı ki artık kaçış yok.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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