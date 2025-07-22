Psikologlar Açıkladı: Karizmanızı Artırmanın 10 Bilimsel Yolu
Karizmatik olmak çoğu zaman doğuştan gelen bir yetenek gibi düşünülse de, psikologlara göre bu özellik doğru alışkanlıklarla geliştirilebilir. Etkili iletişim kurmak, güven uyandırmak ve insanlarla güçlü bağlar kurmak, belirli davranış kalıplarını benimsemekle mümkündür. İşte karizmanızı artırmak için bilimsel temellere dayanan 10 etkili yöntem...
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Karizma, çoğu zaman yalnızca belli kişilere özgü, doğuştan gelen bir özellik gibi algılanır.
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İşte karizmanızı artırmak için yapmanız gereken 10 şey...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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oyle bise yok. kalpten ve insanin kendi olmasi yerine sahtekar kisilik dogmasi. bosuna ugrasmayin erkekler ortaya surdugunuz kiz profillerine gore sekil alma... Devamını Gör
Sen suna dogru adam olun desene ama bu devirde olmuyor hani 70 80 sene önce icin gecerli olabilir dediklerin görüntüye gelince kendinden bir put yarat sana t... Devamını Gör
eğer tüm bunları yapmaktaki amacınız karşı cinse daha çekici görünmekse hiç boşuna uğraşmayın, karizmanın%90ı cinsel çekim, sizi beğenmeyen, arzulamayan biri... Devamını Gör