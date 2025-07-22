Akışa Ayak Uydurabiliyorlar: Her Türlü Duruma Kolayca Alışabilen Burçlar

Hayat her zaman sabit bir çizgide ilerlemez. Beklenmedik değişiklikler, yeni başlangıçlar ve sürpriz gelişmeler karşımıza çıkabilir. Böylesi durumlarda esneklik gösterebilmek, yani uyum sağlayabilmek oldukça önemli bir yetenektir. Astrolojiye göre bazı burçlar bu konuda doğuştan yeteneklidir. İşte en uyumlu burçlar...