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Ölen Babaannesi ve Dedesinin Mevlüt Yemeğini Puanlayan Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ölen Babaannesi ve Dedesinin Mevlüt Yemeğini Puanlayan Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 21:45

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@sueda_arici kullanıcı adına sahip bir TikTok kullanıcısı, dedesinin ve babaannesinin Mevlüt yemeğini puanladı. Genel olarak yediği yemekleri puanladığı içerikler paylaşan kullanıcı, bu videosuyla gündem oldu. Diğer kullanıcılar adeta ikiye bölündü.

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İşte o anlar:

@sueda_arici kullanıcı adına sahip bir TikTok kullanıcısı, dedesinin ve babaannesinin Mevlüt yemeğini puanladı.

@sueda_arici kullanıcı adına sahip bir TikTok kullanıcısı, dedesinin ve babaannesinin Mevlüt yemeğini puanladı.

Genel olarak yediği yemekleri puanladığı içerikler paylaşan kullanıcı, bu videosuyla gündem oldu. Diğer kullanıcılar adeta ikiye bölündü.

Gelen yorumlardan bazıları:

Gelen yorumlardan bazıları:
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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