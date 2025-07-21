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TikTok'ta Viral Olan Eş Karşılama Akımı Gülmekten Kırdı Geçirdi

TikTok'ta Viral Olan Eş Karşılama Akımı Gülmekten Kırdı Geçirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 19:42

Geçtiğimiz günlerde TikTok kullanıcıları, ilginç bir akım paylaştı. 'Eşisindir' diyerek farklı meslek gruplarından partner örnekleri vererek onları nasıl karşıladıklarını dile getirdi. Paylaşılan gönderiler epey güldürdü.

İşte detaylar...

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TikTok kullanıcıları, yeni bir akım başlattı.

TikTok kullanıcıları, yeni bir akım başlattı.

Eşlerini kapıda nasıl karşıladıklarını mizahi bir dille anlatan kullanıcılar, kahkaha attırdı.

Gelin, kim neler paylaşmış beraber bakalım...

Gelin, kim neler paylaşmış beraber bakalım...

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twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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