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İngilizce Öğretmeni Eşinden Eski Sevgilisine Soğuk Su Gönderenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İngilizce Öğretmeni Eşinden Eski Sevgilisine Soğuk Su Gönderenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 17:44

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün viral tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, yazdıklarıyla bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar...

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Hazırsanız, başlayalım...

Hazırsanız, başlayalım...
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İlk 100'e girsek de olur.

İlk 100'e girsek de olur.
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Haksız sayılmaz...

Haksız sayılmaz...
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Amin!

Amin!
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Bi' bu eksikti.

Bi' bu eksikti.
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Çok haklı!

Çok haklı!
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Tercih heyecanı diyelim...

Tercih heyecanı diyelim...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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