Psikolojiye Göre Düşük Kaliteli Erkeklerin En Çok Yaptığı 9 Davranış

Partneriniz bunlardan kaçına sahip?

Sınırları Zorluyor

Birçok kez “hayır” demenize rağmen sizi dinlemiyor, kendi isteklerini öncelik haline getiriyorsa bu bir alarm işareti olabilir. Klinik Psikolog Henry Cloud’a göre sınırlar bireyin kim olduğunu tanımlar. Bu sınırlara saygı göstermeyen biri, sizin bireysel alanınıza da saygı göstermiyor demektir.

Zamanınızı Hiçe Sayıyor

Dakik olmamak, son dakika iptalleri ya da sizin programınıza hiç önem vermemek… Eğer onunla vakit geçirdikten sonra hep ertelenmiş hissediyorsanız, zamanınıza değer verilmiyor olabilir. Gerçek bir partner, sizin de bir hayatınız olduğunu bilir ve buna saygı gösterir.

Sorumluluk Almaktan Kaçıyor

Herkes hata yapar ama bu hataları kabul edip düzeltmeye çalışmak olgunluğun göstergesidir. 'Sen öyle hissettiysen üzgünüm' gibi cümlelerle özrü geçiştiriyorsa ya da sizi görmezden gelip uzaklaşıyorsa, bu açık bir sorumluluk reddidir.

Mizahı Kaba Davranışlarını Gizlemek İçin Kullanıyor

Esprili olmak çekici olabilir ama sürekli sizi küçük düşüren ya da alay eden şakalarla karşılaşıyorsanız dikkat edin. 'Sadece şaka yapıyordum' bahanesiyle kendini aklamaya çalışan biri, sizin özgüveninizi zedeleyebilir.

Duygusal Destekte Tek Taraflılık Var

Sürekli onu dinleyen, destekleyen sizsiniz; ancak işler tersine döndüğünde aynı ilgiyi görmüyorsanız bu bir dengesizliktir. Sağlıklı ilişkiler karşılıklı duygusal destek üzerine kurulur, tek taraflı fedakârlık üzerine değil.

Kararsız ve Tutarsız Davranıyor

Bir gün size övgüler yağdırırken ertesi gün mesajlarınıza bile dönmüyor mu? Bu “sıcak-soğuk” davranışlar, sizi bağımlı hale getirme stratejisi olabilir. Tutarsızlık, duygusal manipülasyonun en yaygın yöntemlerinden biridir.

Yüzeysel Bir İmaj Sergiliyor

Sürekli arabasını, bağlantılarını, statüsünü öne çıkaran biriyle karşılaştınız mı? Görünüşe aşırı önem veren erkekler, genellikle empati ve samimiyet konusunda yetersizdir. Gerçek kalite; nasıl göründüğünüzde değil, nasıl davrandığınızda gizlidir.

Duygularını Kontrol Edemiyor

Küçük şeylerden büyük tepkiler vermek, öfke patlamaları ya da çevresine sürekli suç atan biri... Duygusal olgunluktan uzak bu davranışlar, sizi bir süre sonra yorar. Duygularını yönetemeyen biri, ilişkisini de yönetemez.

Kendini Geliştirme Konusunda Direnç Gösteriyor

Hayat boyu öğrenmek ve gelişmek bir ayrıcalıktır. Ancak hatalarından ders almayan, değişmeye direnç gösteren biri sizin de ilerlemenizi engelleyebilir. Yeni bir hayalinizi onunla paylaştığınızda sizi desteklemek yerine küçümsüyorsa, bu ileride sizi aşağı çekecek bir bağ haline gelebilir.