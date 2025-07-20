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Psikolojiye Göre Düşük Kaliteli Erkeklerin En Çok Yaptığı 9 Davranış

Psikolojiye Göre Düşük Kaliteli Erkeklerin En Çok Yaptığı 9 Davranış

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 12:42

İlişkilerde zaman zaman iniş çıkışlar yaşanabilir; ancak sürekli hayal kırıklığı, belirsizlik ve değersizlik hissiyle karşı karşıyaysanız, bu durum partnerinizin tutumuyla ilgili olabilir. Psikoloji, bazı davranış kalıplarının bir erkeğin duygusal olgunluk seviyesini ve ilişkiye olan yaklaşımını açıkça ortaya koyduğunu söylüyor. Düşük kaliteli bir erkekle birlikte olmak hem duygusal sağlığınızı hem de kişisel gelişiminizi olumsuz etkileyebilir. Peki düşük kaliteli erkek kendisini nasıl belli eder?

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İlişkinizde kendinizi sürekli yetersiz, kırgın ve yalnız mı hissediyorsunuz?

İlişkinizde kendinizi sürekli yetersiz, kırgın ve yalnız mı hissediyorsunuz?

Belki de sorunun sizde olmadığını fark etmenin vakti gelmiştir. Uzman psikologlara göre bazı davranış kalıpları, bir erkeğin düşük kaliteli biri olduğunu ele veriyor. Bu tür ilişkiler zamanla yıpratıcı hale gelebilir ve bireysel gelişimin önüne geçebilir. Peki hangi işaretlere dikkat etmelisiniz?

İşte psikolojiye göre düşük kaliteli bir erkeği tanımanın 9 yolu...

İşte psikolojiye göre düşük kaliteli bir erkeği tanımanın 9 yolu...

Partneriniz bunlardan kaçına sahip?

Sınırları Zorluyor

Birçok kez “hayır” demenize rağmen sizi dinlemiyor, kendi isteklerini öncelik haline getiriyorsa bu bir alarm işareti olabilir. Klinik Psikolog Henry Cloud’a göre sınırlar bireyin kim olduğunu tanımlar. Bu sınırlara saygı göstermeyen biri, sizin bireysel alanınıza da saygı göstermiyor demektir.

Zamanınızı Hiçe Sayıyor

Dakik olmamak, son dakika iptalleri ya da sizin programınıza hiç önem vermemek… Eğer onunla vakit geçirdikten sonra hep ertelenmiş hissediyorsanız, zamanınıza değer verilmiyor olabilir. Gerçek bir partner, sizin de bir hayatınız olduğunu bilir ve buna saygı gösterir.

Sorumluluk Almaktan Kaçıyor

Herkes hata yapar ama bu hataları kabul edip düzeltmeye çalışmak olgunluğun göstergesidir. 'Sen öyle hissettiysen üzgünüm' gibi cümlelerle özrü geçiştiriyorsa ya da sizi görmezden gelip uzaklaşıyorsa, bu açık bir sorumluluk reddidir.

Mizahı Kaba Davranışlarını Gizlemek İçin Kullanıyor

Esprili olmak çekici olabilir ama sürekli sizi küçük düşüren ya da alay eden şakalarla karşılaşıyorsanız dikkat edin. 'Sadece şaka yapıyordum' bahanesiyle kendini aklamaya çalışan biri, sizin özgüveninizi zedeleyebilir.

Duygusal Destekte Tek Taraflılık Var

Sürekli onu dinleyen, destekleyen sizsiniz; ancak işler tersine döndüğünde aynı ilgiyi görmüyorsanız bu bir dengesizliktir. Sağlıklı ilişkiler karşılıklı duygusal destek üzerine kurulur, tek taraflı fedakârlık üzerine değil.

Kararsız ve Tutarsız Davranıyor

Bir gün size övgüler yağdırırken ertesi gün mesajlarınıza bile dönmüyor mu? Bu “sıcak-soğuk” davranışlar, sizi bağımlı hale getirme stratejisi olabilir. Tutarsızlık, duygusal manipülasyonun en yaygın yöntemlerinden biridir.

Yüzeysel Bir İmaj Sergiliyor

Sürekli arabasını, bağlantılarını, statüsünü öne çıkaran biriyle karşılaştınız mı? Görünüşe aşırı önem veren erkekler, genellikle empati ve samimiyet konusunda yetersizdir. Gerçek kalite; nasıl göründüğünüzde değil, nasıl davrandığınızda gizlidir.

Duygularını Kontrol Edemiyor

Küçük şeylerden büyük tepkiler vermek, öfke patlamaları ya da çevresine sürekli suç atan biri... Duygusal olgunluktan uzak bu davranışlar, sizi bir süre sonra yorar. Duygularını yönetemeyen biri, ilişkisini de yönetemez.

Kendini Geliştirme Konusunda Direnç Gösteriyor

Hayat boyu öğrenmek ve gelişmek bir ayrıcalıktır. Ancak hatalarından ders almayan, değişmeye direnç gösteren biri sizin de ilerlemenizi engelleyebilir. Yeni bir hayalinizi onunla paylaştığınızda sizi desteklemek yerine küçümsüyorsa, bu ileride sizi aşağı çekecek bir bağ haline gelebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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