Psikolojiye Göre Düşük Kaliteli Erkeklerin En Çok Yaptığı 9 Davranış
İlişkilerde zaman zaman iniş çıkışlar yaşanabilir; ancak sürekli hayal kırıklığı, belirsizlik ve değersizlik hissiyle karşı karşıyaysanız, bu durum partnerinizin tutumuyla ilgili olabilir. Psikoloji, bazı davranış kalıplarının bir erkeğin duygusal olgunluk seviyesini ve ilişkiye olan yaklaşımını açıkça ortaya koyduğunu söylüyor. Düşük kaliteli bir erkekle birlikte olmak hem duygusal sağlığınızı hem de kişisel gelişiminizi olumsuz etkileyebilir. Peki düşük kaliteli erkek kendisini nasıl belli eder?
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İlişkinizde kendinizi sürekli yetersiz, kırgın ve yalnız mı hissediyorsunuz?
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İşte psikolojiye göre düşük kaliteli bir erkeği tanımanın 9 yolu...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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