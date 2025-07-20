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Güven Konusunda Sınıfta Kalıyorlar: Sadakatsizliğiyle Bilinen 5 Burç!

Güven Konusunda Sınıfta Kalıyorlar: Sadakatsizliğiyle Bilinen 5 Burç!

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 10:23

Sadakat, ilişkilerin en temel yapı taşlarından biri. Ancak bazı burçlar özgürlük tutkuları ya da değişken yapıları nedeniyle uzun süreli bağlılıklarda zorlanabiliyorlar. Bu burçlar her zaman aldatır diyemesek de aldatma potansiyelleri her zaman var. İşte astrolojik olarak sadakat sınavında en çok zorlanan 5 burç...

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İkizler Burcu

İkizler Burcu

İkizler, zeki, meraklı ve sosyal yapısıyla bilinir. Ancak bu dinamizm, onları tek bir kişiye bağlanma konusunda kararsız hale getirebilir. Yeni deneyimlere olan ilgileri ve çabuk sıkılan doğaları, duygusal istikrarı zorlaştırabilir. Bir gün bağlılık sözü verirken ertesi gün başka bir maceranın peşine düşebilirler. Bu nedenle ilişkilerinde güven duygusunu oluşturmak zaman alabilir.

Yay Burcu

Yay Burcu

Özgürlüğüne son derece düşkün olan Yay burcu, kısıtlandığını hissettiği anda uzaklaşma eğilimindedir. Monotonluktan hoşlanmaz, yeni insanlar ve farklı kültürler tanımayı sever. Bağlılık, Yay için çoğu zaman bir tehdit gibi algılanabilir. Bu da sadakat konusunu ikincil plana atmalarına neden olabilir. Onu tutmak için güven vermek ve nefes almasına izin vermek şarttır.

Koç Burcu

Koç burcu cesur, atılgan ve tutkuludur. Bu özellikler ilişkilerde ilk başta cezbedici olabilir. Ancak Koç’un içindeki macera arzusu ve anlık dürtüler, uzun vadeli bağlılıkla çelişebilir. O anda hissettikleri her şey onlar için gerçektir; fakat bu hislerin ömrü pek uzun olmayabilir. Sadakat konusunda genellikle içgüdüsel hareket ederler.

Kova Burcu

Kova, entelektüel bağları önemseyen ama duygusal bağlılığa mesafeli yaklaşan bir burçtur. Bağımsızlık onlar için her şeyden önce gelir. Duygusal anlamda fazla yoğunlaşmak, Kova'yı içe kapanmaya ya da uzaklaşmaya itebilir. Kendi dünyasında kaybolmaya meyilli olan bu burç, sadakati mantık süzgecinden geçirerek değerlendirir. Bu da duygusal ilişkilerde dalgalanmalara yol açabilir.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Terazi ilişkiler burcudur, evet. Ancak bu burcun içinde büyük bir onaylanma ihtiyacı ve beğenilme arzusu da vardır. Sosyal ortamlarda parlamayı sever, ilgi odağı olmaktan hoşlanır. Bu da bazen flörtöz tavırlara kapı aralayabilir. Terazi’nin sadakatsizliği doğrudan eylemden ziyade, duygusal kararsızlık ve yüzeysel bağlardan beslenir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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