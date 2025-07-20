Güven Konusunda Sınıfta Kalıyorlar: Sadakatsizliğiyle Bilinen 5 Burç!
Sadakat, ilişkilerin en temel yapı taşlarından biri. Ancak bazı burçlar özgürlük tutkuları ya da değişken yapıları nedeniyle uzun süreli bağlılıklarda zorlanabiliyorlar. Bu burçlar her zaman aldatır diyemesek de aldatma potansiyelleri her zaman var. İşte astrolojik olarak sadakat sınavında en çok zorlanan 5 burç...
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İkizler Burcu
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Yay Burcu
Koç Burcu
Kova Burcu
Terazi Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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