Coldplay Konserinde Kameralara Yakalanan CEO ve Müdür Küreselde Goygoy Malzemesi Oldu
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Coldplay konserinde “kiss cam”e yakalanan Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları şefi Kristin Cabot, sosyal medyada gündem oldu.
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Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
"Astronomer CEO'su LinkedIn'e giriş yaptığında"
"Bir CEO bu adamı görmekten nefret ediyor"
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"Astronomer'ın CEO'su eşinin uyanmasını bekliyor."
"Coldplay kameramanı kalabalığın arasında bir CEO'nun ilişkisini gördüğünde"
"Kameraman, Astronomer CEO'su Andy Byron'a yakınlaştırıyor"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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