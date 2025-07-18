Coldplay Konserinde Kameralara Yakalanan CEO ve Müdür Küreselde Goygoy Malzemesi Oldu

İkili, tribünde yakınlaştıkları sırada dev ekrana yansıtıldı; görüntü Byron’ın hızla kameradan uzaklaşması ve Cabot’un yüzünü eliyle kapatmasıyla daha da dikkat çekti. O anları sahneden izleyen solist Chris Martin, “Ya sevgililer ya da çok utangaçlar” diyerek durumu esprili şekilde yorumladı. Olay kısa sürede viral olurken, Byron’ın eşi Megan Kerrigan Byron sosyal medya hesaplarını kapattı, LinkedIn profilinden soyadını sildi. Eski çalışanlar da CEO’nun önceki şirketlerinde sergilediği toksik yönetim tarzı hakkında yeniden konuşmaya başladı. Astronomer’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu olay şu anda ABD'nin gündem konusu. E haliyle küreseldi goygoycolar da boş durmadı, işi şakaya vurdu.