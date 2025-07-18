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Coldplay Konserinde Kameralara Yakalanan CEO ve Müdür Küreselde Goygoy Malzemesi Oldu

Coldplay Konserinde Kameralara Yakalanan CEO ve Müdür Küreselde Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 13:27

Londra’daki Coldplay konserinde kameralara yakalanan bir CEO ve müdür, sosyal medyanın diline düştü. İş yerindeki ciddi halleriyle bilinen ikilinin, konserde coşku dolu anları kısa sürede viral olurken, kullanıcılar esprili yorumlarıyla adeta goygoy malzemesi oldu.

İşte detaylar...

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Coldplay konserinde “kiss cam”e yakalanan Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları şefi Kristin Cabot, sosyal medyada gündem oldu.

Coldplay konserinde “kiss cam”e yakalanan Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları şefi Kristin Cabot, sosyal medyada gündem oldu.

İkili, tribünde yakınlaştıkları sırada dev ekrana yansıtıldı; görüntü Byron’ın hızla kameradan uzaklaşması ve Cabot’un yüzünü eliyle kapatmasıyla daha da dikkat çekti. O anları sahneden izleyen solist Chris Martin, “Ya sevgililer ya da çok utangaçlar” diyerek durumu esprili şekilde yorumladı. Olay kısa sürede viral olurken, Byron’ın eşi Megan Kerrigan Byron sosyal medya hesaplarını kapattı, LinkedIn profilinden soyadını sildi. Eski çalışanlar da CEO’nun önceki şirketlerinde sergilediği toksik yönetim tarzı hakkında yeniden konuşmaya başladı. Astronomer’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu olay şu anda ABD'nin gündem konusu. E haliyle küreseldi goygoycolar da boş durmadı, işi şakaya vurdu.

Daha detaylı bilgi için:

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
twitter.com

'Astronomer CEO'su ve İK Başkanı'nın haftalık personel toplantısındaki fotoğrafı.'

"Bugünkü toplantıda Astronomer CEO'su"

"Astronomer CEO'su LinkedIn'e giriş yaptığında"

"Astronomer CEO'su LinkedIn'e giriş yaptığında"
twitter.com

"Bir CEO bu adamı görmekten nefret ediyor"

"Bir CEO bu adamı görmekten nefret ediyor"
twitter.com
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"Astronomer CEO'sunun eşi tarafından işe alınan boşanma avukatı"

"Astronomer'ın CEO'su eşinin uyanmasını bekliyor."

"Astronomer'ın CEO'su eşinin uyanmasını bekliyor."
twitter.com

"Coldplay kameramanı kalabalığın arasında bir CEO'nun ilişkisini gördüğünde"

"Coldplay kameramanı kalabalığın arasında bir CEO'nun ilişkisini gördüğünde"
twitter.com

"Kameraman, Astronomer CEO'su Andy Byron'a yakınlaştırıyor"

"Kameraman, Astronomer CEO'su Andy Byron'a yakınlaştırıyor"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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