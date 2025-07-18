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Twitch Yayıncısı, Ayasofya'da "Barış İşareti" Yapınca Güvenlikler Tarafından Uyarıldı: "Terörizmle İlişkili"

Twitch Yayıncısı, Ayasofya'da "Barış İşareti" Yapınca Güvenlikler Tarafından Uyarıldı: "Terörizmle İlişkili"

Twitch
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 11:31

Twitch yayıncısı Tyongee, Ayasofya ziyaretinde eliyle barış işareti yapınca güvenlikler tarafından uyarıldı. Güvenlikler, yayıncıya “Bu işaret sizin kültürünüzde barışı simgeliyor olabilir, ancak Türkiye'de terörle ilişkilendirilen bir sembol olarak algılanabiliyor.” ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz saatlerde bir Twitch yayıncısı, canlı yayın esnasında eliyle "barış işareti" yaptığı için vatandaşlar tarafından uyarıldı.

Geçtiğimiz saatlerde bir Twitch yayıncısı, canlı yayın esnasında eliyle "barış işareti" yaptığı için vatandaşlar tarafından uyarıldı.

Vatandaşların, yayıncıya '“Sizin kültürünüzde bu barışı temsil ediyor olabilir, ancak Türkiye'de terörle bağlantılı bir sembol olarak algılanıyor.” dediği görüldü.

Akabinde yayıncının, 'Dünyanın her yanında bu işaret barışı temsil ediyor' demesi de gözlerden kaçmadı.

İşte o anlar:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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