Twitch Yayıncısı, Ayasofya'da "Barış İşareti" Yapınca Güvenlikler Tarafından Uyarıldı: "Terörizmle İlişkili"

Vatandaşların, yayıncıya '“Sizin kültürünüzde bu barışı temsil ediyor olabilir, ancak Türkiye'de terörle bağlantılı bir sembol olarak algılanıyor.” dediği görüldü.

Akabinde yayıncının, 'Dünyanın her yanında bu işaret barışı temsil ediyor' demesi de gözlerden kaçmadı.