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Nörobilimci Açıkladı: Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapmak Tüm Gününüzü Mahvediyor!

Nörobilimci Açıkladı: Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapmak Tüm Gününüzü Mahvediyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 10:11

Nörobilim uzmanları, sabah saatlerinin beyin fonksiyonları açısından en verimli zaman dilimi olduğunu vurguluyor. Ancak yapılan son açıklamalara göre birçok kişinin güne başlarken farkında olmadan yaptığı bir alışkanlık bu değerli süreci olumsuz etkileyebiliyor. New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wendy Suzuki, sabah uyanır uyanmaz yapılan tek bir davranışın gün boyu motivasyon, odaklanma ve ruh halini ciddi şekilde bozabileceğini belirtiyor.

Gelin o alışkanlık neymiş beraber bakalım...

Kaynak: https://www.themirror.com/news/health...
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New York Üniversitesi'nden nörobilim profesörü Dr. Wendy Suzuki, sabahları ilk yapılan bir davranışın gün boyunca zihinsel işleyişimizi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Suzuki'ye göre, uyanır uyanmaz telefona bakmak, beynin en verimli zaman dilimini kaçırmasına neden oluyor.

Dr. Suzuki, bu durumu şu şekilde açıklıyor: “Güne başlama şekliniz tamamen yanlış ve beyniniz bunu sevmiyor. Eğer sabah ilk yaptığınız şey telefonunuzu kontrol etmekse, beyninizin gün içindeki en güçlü fırsat penceresini kaçırmasına neden oluyorsunuz.”

Suzuki, uyanır uyanmaz beynin "zirve nöroplastisite" modunda çalıştığını, yani çevresel uyarıcılara karşı en açık ve şekillenebilir halde olduğunu belirtiyor.

Bu durum, öğrenme, yaratıcılık ve odaklanma açısından büyük bir fırsat anlamına geliyor. Aynı zamanda dopamin seviyeleri de uyku sırasında yeniden şarj edildiğinden, sabah saatlerinde motivasyon, üretkenlik ve pozitif duygular açısından doğal bir avantaj oluşuyor.

Ancak, sabah ekranlara maruz kalmak bu potansiyeli boşa çıkarıyor. Dr. Suzuki, bu alışkanlığın kortizol ve dopamin gibi hormonların doğal ritmini bozduğunu ve zihinsel kapasitenin verimsiz kullanılmasına neden olduğunu ifade ediyor.

5 Günlük Deney: Sabah 20 Dakika Telefonsuz

5 Günlük Deney: Sabah 20 Dakika Telefonsuz

Suzuki, bireylere basit bir deney öneriyor: “Önümüzdeki beş gün boyunca sabah ilk 20 dakikayı ekranlardan uzak geçirin. Bunun yerine esneme yapın, odaklanmak istediğiniz üç şeyi yazın ya da sadece kahvenizi içerken düşüncelerinizi gözlemleyin. Beyninize liderlik şansı verdiğinizde neler olacağını gözlemleyin.”

Gece Ekran Kullanımı da Zihinsel Sağlığı Tehdit Ediyor

Geceleri telefonla geçirilen zaman da zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Suudi Arabistan’daki Kral Suud Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların %90’ı uyumadan hemen önce ekran başında zaman geçiriyor. Bu durumun, kötü uyku kalitesine yakalanma riskini 2 ila 3 kat artırdığı ortaya konuldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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