Nörobilimci Açıkladı: Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapmak Tüm Gününüzü Mahvediyor!

Bu durum, öğrenme, yaratıcılık ve odaklanma açısından büyük bir fırsat anlamına geliyor. Aynı zamanda dopamin seviyeleri de uyku sırasında yeniden şarj edildiğinden, sabah saatlerinde motivasyon, üretkenlik ve pozitif duygular açısından doğal bir avantaj oluşuyor.

Ancak, sabah ekranlara maruz kalmak bu potansiyeli boşa çıkarıyor. Dr. Suzuki, bu alışkanlığın kortizol ve dopamin gibi hormonların doğal ritmini bozduğunu ve zihinsel kapasitenin verimsiz kullanılmasına neden olduğunu ifade ediyor.