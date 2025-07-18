Nörobilimci Açıkladı: Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapmak Tüm Gününüzü Mahvediyor!
Kaynak: https://www.themirror.com/news/health...
Nörobilim uzmanları, sabah saatlerinin beyin fonksiyonları açısından en verimli zaman dilimi olduğunu vurguluyor. Ancak yapılan son açıklamalara göre birçok kişinin güne başlarken farkında olmadan yaptığı bir alışkanlık bu değerli süreci olumsuz etkileyebiliyor. New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wendy Suzuki, sabah uyanır uyanmaz yapılan tek bir davranışın gün boyu motivasyon, odaklanma ve ruh halini ciddi şekilde bozabileceğini belirtiyor.
Gelin o alışkanlık neymiş beraber bakalım...
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New York Üniversitesi'nden nörobilim profesörü Dr. Wendy Suzuki, sabahları ilk yapılan bir davranışın gün boyunca zihinsel işleyişimizi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
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Suzuki, uyanır uyanmaz beynin "zirve nöroplastisite" modunda çalıştığını, yani çevresel uyarıcılara karşı en açık ve şekillenebilir halde olduğunu belirtiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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