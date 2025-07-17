onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Coldplay Konserinde CEO Skandalı: Evli Girişimci Müdürüyle "Öpücük Kamerasına" Yakalandı

Coldplay Konserinde CEO Skandalı: Evli Girişimci Müdürüyle "Öpücük Kamerasına" Yakalandı

Coldplay
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 17:18

Coldplay’in Boston’daki konserinde yaşananlar teknoloji dünyasını karıştırdı. Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron, şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot ile birlikte 'öpücük kamerasına' yakalandı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler sonrası ihanet iddiaları gündeme geldi. Evli olduğu bilinen Byron’ın tepkisi ve ikilinin yüzlerini saklamaya çalışması binlerce seyircinin önünde dikkat çekici bir sahneye dönüştü. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boston’daki bir Coldplay konserinde binlerce kişinin önünde "utanç verici" bir an yaşandı.

Boston’daki bir Coldplay konserinde binlerce kişinin önünde "utanç verici" bir an yaşandı.

Coldplay’in solisti Chris Martin’in “Öpücük Kamerası” şakasına sahne olan o anda, sahnedeki dev ekrana yansıyan görüntüde kucaklaşan bir çift saniyeler içinde panikledi. Görüntüdeki isimler ise teknoloji dünyasının tanıdık yüzleri olan Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Kristin Cabot çıktı!

Chris Martin, sahnede ekrandaki çifti görünce "Şuna bakın, ne tatlılar!" diye seslenirken, evli olduğu bilinen Byron aniden kolunu çekerek panikle oturdukları bölümün bariyerinin arkasına saklandı.

Chris Martin, sahnede ekrandaki çifti görünce "Şuna bakın, ne tatlılar!" diye seslenirken, evli olduğu bilinen Byron aniden kolunu çekerek panikle oturdukları bölümün bariyerinin arkasına saklandı.

Kristin Cabot ise yüzünü elleriyle gizlemeye çalıştı.

LinkedIn profiline göre Andy Byron, Temmuz 2023’ten bu yana 1 milyar sterlinin üzerinde değere sahip olduğu düşünülen yazılım firması Astronomer’ın CEO’su. Kristin Cabot ise yaklaşık dokuz aydır şirkette İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapıyor.

Cabot’un LinkedIn profiline göre, “CEO’dan asistana kadar tüm çalışanlarla güven ilişkisi kurma” konusunda oldukça iddialı.

Henüz ne Byron ne de Cabot konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Henüz ne Byron ne de Cabot konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
5
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın