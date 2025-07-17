Coldplay Konserinde CEO Skandalı: Evli Girişimci Müdürüyle "Öpücük Kamerasına" Yakalandı

Kristin Cabot ise yüzünü elleriyle gizlemeye çalıştı.

LinkedIn profiline göre Andy Byron, Temmuz 2023’ten bu yana 1 milyar sterlinin üzerinde değere sahip olduğu düşünülen yazılım firması Astronomer’ın CEO’su. Kristin Cabot ise yaklaşık dokuz aydır şirkette İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapıyor.

Cabot’un LinkedIn profiline göre, “CEO’dan asistana kadar tüm çalışanlarla güven ilişkisi kurma” konusunda oldukça iddialı.