Coldplay Konserinde CEO Skandalı: Evli Girişimci Müdürüyle "Öpücük Kamerasına" Yakalandı
Coldplay’in Boston’daki konserinde yaşananlar teknoloji dünyasını karıştırdı. Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron, şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot ile birlikte 'öpücük kamerasına' yakalandı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler sonrası ihanet iddiaları gündeme geldi. Evli olduğu bilinen Byron’ın tepkisi ve ikilinin yüzlerini saklamaya çalışması binlerce seyircinin önünde dikkat çekici bir sahneye dönüştü. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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Boston’daki bir Coldplay konserinde binlerce kişinin önünde "utanç verici" bir an yaşandı.
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Chris Martin, sahnede ekrandaki çifti görünce "Şuna bakın, ne tatlılar!" diye seslenirken, evli olduğu bilinen Byron aniden kolunu çekerek panikle oturdukları bölümün bariyerinin arkasına saklandı.
Henüz ne Byron ne de Cabot konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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