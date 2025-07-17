Maddi Yetersizlikten Dolayı Karavana Taşınan Ailenin İlginç Taşınma Serüveni
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/358...
İngiltere’de yaşayan Megan Sweeney, ailesiyle birlikte radikal bir karar alarak evlerini satıp eski bir karavana taşındı. Sadece iki haftada baştan sona yenilenen üç odalı karavan şimdi onların geçici ama sıcak bir yuvası. Hem kira hem de ev kredisi masraflarından kurtulduklarını söyleyen çift, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karavanın dönüşüm süreci ve maliyetleri ise merak konusu oldu.
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İngiltere'de yaşayan Megan Sweeney, ailesiyle birlikte yaşadığı üç odalı evini bırakarak bir karavana taşınma kararı aldı.
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Megan ve eşi, yıllardır el değmemiş gibi görünen sabit karavanı baştan sona yeniledi.
Henüz yatak odaları tam olarak tamamlanmamış olsa da Megan, karavanın yeni halinden oldukça memnun.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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