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Maddi Yetersizlikten Dolayı Karavana Taşınan Ailenin İlginç Taşınma Serüveni

Maddi Yetersizlikten Dolayı Karavana Taşınan Ailenin İlginç Taşınma Serüveni

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 14:16

İngiltere’de yaşayan Megan Sweeney, ailesiyle birlikte radikal bir karar alarak evlerini satıp eski bir karavana taşındı. Sadece iki haftada baştan sona yenilenen üç odalı karavan şimdi onların geçici ama sıcak bir yuvası. Hem kira hem de ev kredisi masraflarından kurtulduklarını söyleyen çift, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karavanın dönüşüm süreci ve maliyetleri ise merak konusu oldu.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/358...
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İngiltere'de yaşayan Megan Sweeney, ailesiyle birlikte yaşadığı üç odalı evini bırakarak bir karavana taşınma kararı aldı.

İngiltere'de yaşayan Megan Sweeney, ailesiyle birlikte yaşadığı üç odalı evini bırakarak bir karavana taşınma kararı aldı.

Kararını sosyal medyada paylaşan genç anne, eski ve bakımsız bir karavanı sadece iki hafta içerisinde dönüştürerek büyük beğeni topladı.

Megan ve eşi, yıllardır el değmemiş gibi görünen sabit karavanı baştan sona yeniledi.

Megan ve eşi, yıllardır el değmemiş gibi görünen sabit karavanı baştan sona yeniledi.

Duvarları boyadılar, halıları çıkarıp vinil zemin döşediler, ahşap yüzeyleri sprey boyayla yenilediler. Mutfakta ise dolaplar boyandı, kulplar değiştirildi ve tezgâhlar tamamen yenilendi. Alanın daha sıcak ve yaşanabilir olması için yeni eşyalar da alındı; örneğin büyük ve rahat bir köşe koltuk ile iç mekâna konfor katıldı.

Henüz yatak odaları tam olarak tamamlanmamış olsa da Megan, karavanın yeni halinden oldukça memnun.

Henüz yatak odaları tam olarak tamamlanmamış olsa da Megan, karavanın yeni halinden oldukça memnun.

Son dokunuş olarak, köpekleri rahatça dışarıda dolaşabilsin diye karavanın çevresine çit çekildi.

Aile, eski evlerini satarak kendi arsalarını satın aldı. Bu karavan süreci ise geçici bir dönem. Yaklaşık dokuz ay boyunca bu karavanda yaşayacak olan çift, bu süreçte hem kira hem de ev kredisi masraflarından tasarruf ederek kendi evlerini inşa etmeye hazırlanıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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