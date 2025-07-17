Maddi Yetersizlikten Dolayı Karavana Taşınan Ailenin İlginç Taşınma Serüveni

İngiltere’de yaşayan Megan Sweeney, ailesiyle birlikte radikal bir karar alarak evlerini satıp eski bir karavana taşındı. Sadece iki haftada baştan sona yenilenen üç odalı karavan şimdi onların geçici ama sıcak bir yuvası. Hem kira hem de ev kredisi masraflarından kurtulduklarını söyleyen çift, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karavanın dönüşüm süreci ve maliyetleri ise merak konusu oldu.