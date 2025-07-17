Dokununca Ağlıyorlar: En Hassas 5 Burç Hangisi?

Zaten duygusal doğasıyla bilinen Yengeç burcu, hassasiyetin vücut bulmuş hali gibidir. Sevdiklerine çok bağlıdırlar ve en ufak bir kırgınlık onları derinden etkileyebilir. Empati güçleri yüksek olduğu için başkalarının acısını da kendi acıları gibi hissederler. Bu yönleriyle duygusal bağ kurmak kolay ama onları kırmak da bir o kadar mümkündür.