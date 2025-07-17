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Dokununca Ağlıyorlar: En Hassas 5 Burç Hangisi?

Dokununca Ağlıyorlar: En Hassas 5 Burç Hangisi?

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 10:38

Bazı insanlar duygularını derinlemesine yaşar ve en küçük bir söze bile fazlasıyla anlam yükleyebilir. Astrolojide de bazı burçlar, yüksek empati yetenekleri ve duygusal hassasiyetleriyle öne çıkıyor. Kolayca incinebilen, başkalarının hislerine karşı fazlasıyla duyarlı olan bu burçlar, duygusal zekâlarıyla da dikkat çekiyor. İşte en hassas yapılarıyla öne çıkan o burçlar...

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Yengeç Burcu

Zaten duygusal doğasıyla bilinen Yengeç burcu, hassasiyetin vücut bulmuş hali gibidir. Sevdiklerine çok bağlıdırlar ve en ufak bir kırgınlık onları derinden etkileyebilir. Empati güçleri yüksek olduğu için başkalarının acısını da kendi acıları gibi hissederler. Bu yönleriyle duygusal bağ kurmak kolay ama onları kırmak da bir o kadar mümkündür.

Balık Burcu

Hayal gücü ve sezgileri kuvvetli Balık burçları, çevrelerinden gelen duygusal sinyalleri hemen alır. Eleştiriye karşı oldukça duyarlıdırlar ve bazen kendilerini fazlasıyla sorgulayabilirler. Fedakarlıklarıyla bilinseler de, karşılık bulamadıklarında içsel bir yıkım yaşayabilirler. Balık için bir bakış bile yeterlidir; ya mutlu olmak için ya da günlerce üzülmek için.

Terazi Burcu

Barış ve uyumu seven Teraziler, çatışmalardan kaçınma eğilimindedir. Ancak bu kaçınma, çoğu zaman içlerine atma şeklinde olur. Eleştirildiğinde ya da bir anlaşmazlık yaşandığında duygusal olarak çok etkilenebilirler. Dengede kalmak isterken kırgınlıklarını bastırırlar, ama bu duygular zamanla içlerinde büyür.

Akrep Burcu

Yüzeyde güçlü ve kontrollü görünse de Akrep burçlarının iç dünyası oldukça hassastır. Güven onlar için her şeydir ve bir ihanet ya da hayal kırıklığı, onları derinden sarsabilir. Kolay affetmezler çünkü yaşadıkları duygular yüzeysellikten çok uzaktır. Duygularını kolay belli etmeseler de, içsel olarak en çok etkilenen burçlardan biridir.

Başak Burcu

Titiz ve detaycı doğaları nedeniyle Başaklar, en küçük söz ya da hareketi analiz edip büyütebilir. Eleştiriye açık gibi görünseler de, içten içe çok kırılabilirler. Başkaları için sürekli en iyisini yapmaya çalışırken, karşılık görememek onları derinden etkileyebilir. Duygularını ifade etmekte zorlanabilirler ama içlerinde büyük fırtınalar döner.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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