Otopsi Teknisyeni Karşılaştığı En Garip Ölüm Vakasını Açıkladı
Kaynak: https://nypost.com/2025/07/12/lifesty...
Colorado’da görev yapan bir otopsi teknisyeni, görev süresi boyunca karşılaştığı en ilginç ve ürkütücü ölüm vakalarını anlattı. TikTok’ta paylaştığı videolarla dikkat çeken Dolly, özellikle yaşlı bireylerin biftek yerken boğularak hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Gelin, açıklamaların tamamına beraber bakalım...
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ABD’nin Colorado eyaletinde görev yapan bir otopsi teknisyeni, insanların ölümüne neden olan en ilginç ve aynı zamanda en sık karşılaşılan durumları anlattı.
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Newsweek’e konuşan Dolly, “Artık çiğneyemiyorsunuz, boğuluyorsunuz ve ölüyorsunuz. Sonra da morga geliyorsunuz. Ben de o eti boğazınızdan çıkarmak zorunda kalıyorum. İğrenç.” ifadelerini kullandı.
Otopsi teknisyeni ayrıca fiziksel tartışmalara girmenin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini de aktardı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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