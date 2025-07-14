Otopsi Teknisyeni Karşılaştığı En Garip Ölüm Vakasını Açıkladı

Daily Mail’e verdiği röportajda, “Kavga sırasında şu sözleri asla söylemeyin: ‘Ne yapacaksın, bıçaklayacak mısın?’ ya da ‘Ne yapacaksın, vuracak mısın?’ Çünkü yapıyorlar. Bu sözleri söyledikten sonra morga gelen o kadar çok insan var ki anlatamam.” dedi.

32 yaşındaki Dolly, yaşlılığın hâlâ en yaygın ölüm sebebi olduğunu söylese de, bugüne kadar karşılaştığı ölüm vakalarının bazılarının son derece sıra dışı olduğunu dile getirdi. Bunlar arasında buharlı yol silindirlerinin altında kalanlar, paraşüt kazaları, uçak düşmeleri, maden göçükleri ve hatta kafası koparak ölen insanlar bile var.