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Otopsi Teknisyeni Karşılaştığı En Garip Ölüm Vakasını Açıkladı

Otopsi Teknisyeni Karşılaştığı En Garip Ölüm Vakasını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 13:51

Colorado’da görev yapan bir otopsi teknisyeni, görev süresi boyunca karşılaştığı en ilginç ve ürkütücü ölüm vakalarını anlattı. TikTok’ta paylaştığı videolarla dikkat çeken Dolly, özellikle yaşlı bireylerin biftek yerken boğularak hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Gelin, açıklamaların tamamına beraber bakalım...

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/12/lifesty...
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ABD’nin Colorado eyaletinde görev yapan bir otopsi teknisyeni, insanların ölümüne neden olan en ilginç ve aynı zamanda en sık karşılaşılan durumları anlattı.

ABD’nin Colorado eyaletinde görev yapan bir otopsi teknisyeni, insanların ölümüne neden olan en ilginç ve aynı zamanda en sık karşılaşılan durumları anlattı.

Dolly isimli teknisyen, özellikle yaşlı bireyleri uyararak “Biftek yemeyin” diyor. Çünkü, kendisine göre, bu basit görünen yemek birçok insanın boğularak hayatını kaybetmesine sebep oluyor.

Newsweek’e konuşan Dolly, “Artık çiğneyemiyorsunuz, boğuluyorsunuz ve ölüyorsunuz. Sonra da morga geliyorsunuz. Ben de o eti boğazınızdan çıkarmak zorunda kalıyorum. İğrenç.” ifadelerini kullandı.

Newsweek’e konuşan Dolly, “Artık çiğneyemiyorsunuz, boğuluyorsunuz ve ölüyorsunuz. Sonra da morga geliyorsunuz. Ben de o eti boğazınızdan çıkarmak zorunda kalıyorum. İğrenç.” ifadelerini kullandı.

Özellikle ileri yaştaki bireylerin ya da çok küçük çocukların biftek gibi sert yiyeceklerden uzak durması gerektiğini belirten Dolly, “Ya yemeğinizi çok iyi çiğneyin ya da biftekten tamamen vazgeçin” çağrısında bulundu.

Otopsi teknisyeni ayrıca fiziksel tartışmalara girmenin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini de aktardı.

Otopsi teknisyeni ayrıca fiziksel tartışmalara girmenin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini de aktardı.

Daily Mail’e verdiği röportajda, Kavga sırasında şu sözleri asla söylemeyin: ‘Ne yapacaksın, bıçaklayacak mısın?’ ya da ‘Ne yapacaksın, vuracak mısın?’ Çünkü yapıyorlar. Bu sözleri söyledikten sonra morga gelen o kadar çok insan var ki anlatamam.” dedi.

32 yaşındaki Dolly, yaşlılığın hâlâ en yaygın ölüm sebebi olduğunu söylese de, bugüne kadar karşılaştığı ölüm vakalarının bazılarının son derece sıra dışı olduğunu dile getirdi. Bunlar arasında buharlı yol silindirlerinin altında kalanlar, paraşüt kazaları, uçak düşmeleri, maden göçükleri ve hatta kafası koparak ölen insanlar bile var.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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