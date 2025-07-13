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24 Bin TL Ödediği Dövme Hayal Kırıklığı Oldu: "Resmen Mahvettiler"

24 Bin TL Ödediği Dövme Hayal Kırıklığı Oldu: "Resmen Mahvettiler"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 00:49

ABD’de bir kadın koluna oyun temalı bir dövme yaptırmak için 24 bin TL ödedi. Ancak ortaya çıkan iş hem estetikten uzaktı hem de oldukça kalitesizdi. Şok içinde süreci anlatan kadın sonrasında stüdyoya ulaşarak çözüm talep etti. Ancak aldığı yanıt yaşadığı hayal kırıklığını daha da körükledi.

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Hepimiz yaptırdığımız dövmenin estetik durmasını isteriz.

Hepimiz yaptırdığımız dövmenin estetik durmasını isteriz.

Fakat bir kadın, koluna yaptırdığı renkli oyun temalı dövmeden sonra tam anlamıyla öfkeye boğuldu.

TikTok’ta yaşadıklarını paylaşan kadın, koluna Nintendo DS konsolu ve ekranında “Game Over” yazısı bulunan, köşelerinde çiçeklerle süslenmiş bir dövme yaptırmak istedi. Bunun için de tam 600 dolar (yaklaşık 24 bin TL) ödedi.

Ancak sonuç, beklentilerinden oldukça uzaktı.

Ancak sonuç, beklentilerinden oldukça uzaktı.

Dövmedeki çizgiler yamuk ve düzensizdi, renk geçişleri ise oldukça soluktu. Özellikle diğer dövmeleriyle karşılaştırıldığında kalitesizliği hemen göze çarpıyordu.

Kadın, dövme sırasında yaşadığı şok nedeniyle hiçbir tepki veremediğini söylese de, sonrasında stüdyoya e-posta atarak durumu anlattı. “Çok mutsuzum, şoktan konuşamadım. Ya kısmı bir geri ödeme yapın ya da düzeltin” dedi. Ancak aldığı cevap daha da sinir bozucuydu.

Dövme stüdyosu kadını yalancılıkla suçladı ve durumu inkar etti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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