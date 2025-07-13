24 Bin TL Ödediği Dövme Hayal Kırıklığı Oldu: "Resmen Mahvettiler"

ABD’de bir kadın koluna oyun temalı bir dövme yaptırmak için 24 bin TL ödedi. Ancak ortaya çıkan iş hem estetikten uzaktı hem de oldukça kalitesizdi. Şok içinde süreci anlatan kadın sonrasında stüdyoya ulaşarak çözüm talep etti. Ancak aldığı yanıt yaşadığı hayal kırıklığını daha da körükledi.