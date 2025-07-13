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"Leonardo DiCaprio'ya En Çok Benzeyen Adam" Yarışmasının Kazananını Görünce Hayatı Sorgulayabilirsiniz

"Leonardo DiCaprio'ya En Çok Benzeyen Adam" Yarışmasının Kazananını Görünce Hayatı Sorgulayabilirsiniz

Leonardo DiCaprio
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2025 - 22:38

New Jersey’nin Hoboken kentinde düzenlenen Leonardo DiCaprio benzerlik yarışması, hafta sonuna renkli ve ilginç anlar kattı. Sadece 50 dolarlık ödül için sahneye çıkan yedi katılımcı arasında kazanan isim, izleyicilerin alkışlarıyla belirlendi. Fakat Leonardo DiCaprio'ya bi' hayli benzeyen adam, görenlere de uzun uzun hayatı sorgulattı.

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/12/lifesty...
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New Jersey’de düzenlenen Leonardo DiCaprio benzerlik yarışması hafta sonu renkli anlara sahne oldu.

New Jersey’de düzenlenen Leonardo DiCaprio benzerlik yarışması hafta sonu renkli anlara sahne oldu.

Hoboken'deki Pier A Park’ta gerçekleşen ve 40 kişilik bir izleyici kitlesinin takip ettiği yarışmada  yedi katılımcı sahneye çıkarak ünlü oyuncuya olan benzerliklerini sergiledi. Kazanan ise 21 yaşındaki Nick Fine oldu.

Philadelphia ve Providence gibi şehirlerden gelen katılımcılar arasında öne çıkan Fine, yarışmaya tamamen tesadüfen katıldığını söyledi.

Philadelphia ve Providence gibi şehirlerden gelen katılımcılar arasında öne çıkan Fine, yarışmaya tamamen tesadüfen katıldığını söyledi.

Sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte parkta yürürken organizatörler tarafından davet edilen genç adam, Leonardo DiCaprio’ya benzetilmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. En sevdiği DiCaprio filminin Shutter Island olduğunu belirten Fine, “Bu sabah sadece kahvaltı etmeye çıkmıştım. Sonra kendimi sahnede buldum. Kazandığım için çok mutluyum” dedi.

Yarışmanın arkasındaki fikir ise Hoboken sakini Colleen Flickinger’a ait.

Yarışmanın arkasındaki fikir ise Hoboken sakini Colleen Flickinger’a ait.

Halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Flickinger, en yakın arkadaşlarından Margaret Pfeifle’ın 25. yaş gününü esprili bir şekilde kutlamak amacıyla yarışmayı organize ettiklerini söyledi. DiCaprio’nun 25 yaş üstü kadınlarla ilişki yaşamamasıyla ilgili uzun süredir süregelen espriye göndermede bulunan Flickinger, “Sadece birkaç afiş bastırdık ve sosyal medyada paylaştık. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk” dedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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