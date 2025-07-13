"Leonardo DiCaprio'ya En Çok Benzeyen Adam" Yarışmasının Kazananını Görünce Hayatı Sorgulayabilirsiniz
Kaynak: https://nypost.com/2025/07/12/lifesty...
New Jersey’nin Hoboken kentinde düzenlenen Leonardo DiCaprio benzerlik yarışması, hafta sonuna renkli ve ilginç anlar kattı. Sadece 50 dolarlık ödül için sahneye çıkan yedi katılımcı arasında kazanan isim, izleyicilerin alkışlarıyla belirlendi. Fakat Leonardo DiCaprio'ya bi' hayli benzeyen adam, görenlere de uzun uzun hayatı sorgulattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
New Jersey’de düzenlenen Leonardo DiCaprio benzerlik yarışması hafta sonu renkli anlara sahne oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Philadelphia ve Providence gibi şehirlerden gelen katılımcılar arasında öne çıkan Fine, yarışmaya tamamen tesadüfen katıldığını söyledi.
Yarışmanın arkasındaki fikir ise Hoboken sakini Colleen Flickinger’a ait.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın