Küresel Isınma Can Alıyor: Avrupa’daki Aşırı Sıcaklar Yüzünden 10 Günde 2.300 Kişi Hayatını Kaybetti

Imperial College London’dan araştırmacı Ben Clarke, “İklim değişikliği sıcaklıkları ciddi ölçüde artırıyor ve bu da riski katlıyor. Bu durum özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, çocuklar ve dış ortamda çalışanlar için ölümcül hale gelebiliyor,” ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgalarının etkisi şehirlerde daha da artıyor. Beton yapılar ve asfalt zeminler ısıyı emerek gece boyunca ortamın serinlemesini engelliyor. Bu da özellikle “tropikal gece” olarak adlandırılan, vücudun toparlanmasına izin vermeyen sıcak gecelerin yaşanmasına yol açıyor.