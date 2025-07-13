Küresel Isınma Can Alıyor: Avrupa’daki Aşırı Sıcaklar Yüzünden 10 Günde 2.300 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: https://www.aljazeera.com/news/2025/7...
Haziran ayı sonunda Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar yalnızca 10 gün içinde 12 şehirde 2.300 kişinin ölümüne yol açtı. Yeni bir araştırmaya göre bu ölümlerin büyük bölümü insan kaynaklı iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı. Sıcaklıkların bazı bölgelerde 4 dereceye kadar artmasına neden olan kriz şehirlerde özellikle yaşlılar ve kronik hastalar için ölümcül sonuçlar doğurdu. Uzmanlar, artan sıcak hava dalgalarının artık “sessiz birer katil” haline geldiğini vurguluyor.
Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...
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Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, Haziran ayı sonunda Avrupa genelini etkisi altına alan aşırı sıcaklar, yalnızca 10 gün içinde 2.300 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
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2.300 ölümün yaklaşık 1.500’ü bu sıcaklık artışıyla doğrudan bağlantılı.
Copernicus’un iklim stratejisi lideri Samantha Burgess, “Isınan bir dünyada sıcak hava dalgaları daha sık, daha yoğun ve daha yıkıcı hale gelecek. Bu durumdan milyonlarca insan etkilenecek” ifadelerini kullandı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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