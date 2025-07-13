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Küresel Isınma Can Alıyor: Avrupa’daki Aşırı Sıcaklar Yüzünden 10 Günde 2.300 Kişi Hayatını Kaybetti

Küresel Isınma Can Alıyor: Avrupa’daki Aşırı Sıcaklar Yüzünden 10 Günde 2.300 Kişi Hayatını Kaybetti

sıcak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2025 - 17:34

Haziran ayı sonunda Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar yalnızca 10 gün içinde 12 şehirde 2.300 kişinin ölümüne yol açtı. Yeni bir araştırmaya göre bu ölümlerin büyük bölümü insan kaynaklı iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı. Sıcaklıkların bazı bölgelerde 4 dereceye kadar artmasına neden olan kriz şehirlerde özellikle yaşlılar ve kronik hastalar için ölümcül sonuçlar doğurdu. Uzmanlar, artan sıcak hava dalgalarının artık “sessiz birer katil” haline geldiğini vurguluyor.

Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.aljazeera.com/news/2025/7...
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Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, Haziran ayı sonunda Avrupa genelini etkisi altına alan aşırı sıcaklar, yalnızca 10 gün içinde 2.300 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, Haziran ayı sonunda Avrupa genelini etkisi altına alan aşırı sıcaklar, yalnızca 10 gün içinde 2.300 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ölümlerin üçte ikisi, doğrudan insan kaynaklı iklim değişikliğiyle ilişkilendirildi.

23 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen sıcak hava dalgası, İspanya’da 40°C’yi aşan sıcaklıklar ve Fransa’da çıkan orman yangınlarıyla etkisini hissettirdi. İngiltere, Hollanda, Danimarka ve İsviçre’den bilim insanlarının katkısıyla hazırlanan araştırma, aralarında Barselona, Madrid, Londra ve Milano’nun da bulunduğu 30 milyonu aşkın nüfusa sahip 12 Avrupa kentini kapsıyor.

2.300 ölümün yaklaşık 1.500’ü bu sıcaklık artışıyla doğrudan bağlantılı.

2.300 ölümün yaklaşık 1.500’ü bu sıcaklık artışıyla doğrudan bağlantılı.

Imperial College London’dan araştırmacı Ben Clarke, “İklim değişikliği sıcaklıkları ciddi ölçüde artırıyor ve bu da riski katlıyor. Bu durum özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, çocuklar ve dış ortamda çalışanlar için ölümcül hale gelebiliyor,” ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgalarının etkisi şehirlerde daha da artıyor. Beton yapılar ve asfalt zeminler ısıyı emerek gece boyunca ortamın serinlemesini engelliyor. Bu da özellikle “tropikal gece” olarak adlandırılan, vücudun toparlanmasına izin vermeyen sıcak gecelerin yaşanmasına yol açıyor.

Copernicus’un iklim stratejisi lideri Samantha Burgess, “Isınan bir dünyada sıcak hava dalgaları daha sık, daha yoğun ve daha yıkıcı hale gelecek. Bu durumdan milyonlarca insan etkilenecek” ifadelerini kullandı.

Copernicus’un iklim stratejisi lideri Samantha Burgess, “Isınan bir dünyada sıcak hava dalgaları daha sık, daha yoğun ve daha yıkıcı hale gelecek. Bu durumdan milyonlarca insan etkilenecek” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan başka bir çalışmada ise, 2022 yazında Avrupa’daki sıcak hava dalgalarının yaklaşık 61.000 kişinin ölümüne yol açtığı ortaya konmuştu. Bu da kıtanın sıcakla mücadeleye yönelik hazırlıklarının yetersiz kaldığını gösteriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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