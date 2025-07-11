Evlenme Teklifi Bile Aldı! Yapay Zeka ile Oluşturulan 'Influencer' Gündemde
Kaynak: https://nypost.com/2025/07/10/lifesty...
Wimbledon’da paylaştığı görsellerle sosyal medyada fenomen olan Mia Zelu, kısa sürede binlerce takipçiye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak Zelu’nun gerçekte bir insan değil, yapay zeka destekli bir dijital karakter olduğu ortaya çıktı. Instagram üzerinden evlenme teklifleri dahi alan Zelu, yapay zekanın dijital mecralardaki etkisini gözler önüne serdi.
İşte detaylar...
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Yapay zeka teknolojisi sadece hukuk ya da akademi alanlarıyla sınırlı kalmayıp şimdi de sosyal medya influencer’larını tehdit etmeye başladı.
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Instagram’da kendisini “dijital hikaye anlatıcısı” olarak tanıtan Zelu, Wimbledon temalı paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Zelu'nun yapay zeka destekli olduğu profilinde açıkça belirtiliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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