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Evlenme Teklifi Bile Aldı! Yapay Zeka ile Oluşturulan 'Influencer' Gündemde

Evlenme Teklifi Bile Aldı! Yapay Zeka ile Oluşturulan 'Influencer' Gündemde

Yapay Zeka Influencer
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.07.2025 - 12:05

Wimbledon’da paylaştığı görsellerle sosyal medyada fenomen olan Mia Zelu, kısa sürede binlerce takipçiye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak Zelu’nun gerçekte bir insan değil, yapay zeka destekli bir dijital karakter olduğu ortaya çıktı. Instagram üzerinden evlenme teklifleri dahi alan Zelu, yapay zekanın dijital mecralardaki etkisini gözler önüne serdi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/10/lifesty...
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Yapay zeka teknolojisi sadece hukuk ya da akademi alanlarıyla sınırlı kalmayıp şimdi de sosyal medya influencer’larını tehdit etmeye başladı.

Yapay zeka teknolojisi sadece hukuk ya da akademi alanlarıyla sınırlı kalmayıp şimdi de sosyal medya influencer’larını tehdit etmeye başladı.

Wimbledon’da dikkatleri üzerine çeken “influencer” Mia Zelu, aslında bir insan değil. Zelu, yapay zeka ile üretilmiş bir dijital karakter.

Instagram’da kendisini “dijital hikaye anlatıcısı” olarak tanıtan Zelu, Wimbledon temalı paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Instagram’da kendisini “dijital hikaye anlatıcısı” olarak tanıtan Zelu, Wimbledon temalı paylaşımlarıyla dikkat çekti.

“Etkinliğin etkisinden hâlâ çıkamadım…' notuyla yaptığı paylaşım, binlerce beğeni topladı.

Ancak Zelu yalnızca görselleriyle değil, gönderilerine yazdığı duygusal metinlerle de kullanıcıları etkiledi. Bir paylaşımında, “Her şey yolundaymış gibi davranmak ne kadar yorucu, değil mi? Gülümseyerek mesajlara cevap vermek ama içten içe tükenmek…” ifadelerini kullandı.

Zelu'nun yapay zeka destekli olduğu profilinde açıkça belirtiliyor.

Zelu'nun yapay zeka destekli olduğu profilinde açıkça belirtiliyor.

Buna rağmen birçok kullanıcı, gönderilerine “Harika görünüyorsun”, “Cilt bakım sırların nedir?” gibi yorumlar yaparak onu gerçek bir kişi zannetti. Hatta bazıları evlilik teklifinde dahi bulundu.

Mia Zelu’nun, aynı şekilde yapay zekâ ile oluşturulan ve “kız kardeşi” olarak tanıtılan Ana isimli bir başka dijital karakteri daha bulunuyor. Ana, 266 binden fazla takipçiye sahip ve benzer şekilde estetik görseller ve kişisel metinler paylaşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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