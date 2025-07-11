Evlenme Teklifi Bile Aldı! Yapay Zeka ile Oluşturulan 'Influencer' Gündemde

Buna rağmen birçok kullanıcı, gönderilerine “Harika görünüyorsun”, “Cilt bakım sırların nedir?” gibi yorumlar yaparak onu gerçek bir kişi zannetti. Hatta bazıları evlilik teklifinde dahi bulundu.

Mia Zelu’nun, aynı şekilde yapay zekâ ile oluşturulan ve “kız kardeşi” olarak tanıtılan Ana isimli bir başka dijital karakteri daha bulunuyor. Ana, 266 binden fazla takipçiye sahip ve benzer şekilde estetik görseller ve kişisel metinler paylaşıyor.