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Z Kuşağından Boomerlara Havalimanı Eleştirisi: “Bu Alışkanlıklar Yolculuk Keyfini Gölgeliyor”

Z Kuşağından Boomerlara Havalimanı Eleştirisi: “Bu Alışkanlıklar Yolculuk Keyfini Gölgeliyor”

z kuşağı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.07.2025 - 10:11

Z kuşağı mensupları, havalimanı deneyimlerini olumsuz etkileyen bazı alışkanlıklar nedeniyle eski kuşaklara yönelik eleştirilerini dile getirdi. Sosyal medyada gündem olan yorumlarda özellikle sıra düzenine uymama, yüksek sesle konuşma ve aceleci tavırlar öne çıktı.

İşte o eleştirilerden bazıları...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/357...
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Uçakla seyahate çıkmak, birçok kişi için heyecan verici bir deneyim olsa da havalimanı süreci zaman zaman stresli ve yorucu olabiliyor.

Uçakla seyahate çıkmak, birçok kişi için heyecan verici bir deneyim olsa da havalimanı süreci zaman zaman stresli ve yorucu olabiliyor.

Özellikle kuşaklar arası farklılıklar, bu süreci daha da çetrefilli hale getirebiliyor. Son dönemlerde sosyal medyada sıklıkla dile getirilen bir konu, Z kuşağı üyelerinin, Baby Boomer kuşağının (yaklaşık 61-79 yaş arası bireyler) havalimanı alışkanlıklarından duyduğu rahatsızlık.

İşte Z kuşağına göre Boomerların havalimanlarında en rahatsız edici davranışları:

İşte Z kuşağına göre Boomerların havalimanlarında en rahatsız edici davranışları:

1. Uçağa Biniş Sürecini Yavaşlatmak

Z kuşağının en çok şikâyet ettiği konulardan biri, uçağa biniş sırasında yaşanan gecikmeler. Özellikle kabin bagajını yerleştirirken yaşanan uzun süreli uğraşlar, kuyrukta bekleyen yolcuların tepkisini çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumun uçağa binişi gereksiz yere uzattığını ve yolculuk sürecini sekteye uğrattığını belirtiyor.

2. Güvenlik Kurallarına Hakim Olmamak

Sıvı kısıtlamaları, elektronik cihazların çıkarılması gibi temel güvenlik prosedürlerine hâlâ hâkim olmayan yolcular da Z kuşağının dikkat çeken eleştirileri arasında. Genç kullanıcılar, özellikle makyaj çantalarını karıştırarak uzun süre sıra bekleten yolcuların, havalimanı güvenliğinde ciddi zaman kaybına neden olduğunu düşünüyor.

3. Telefon Kullanımında Yüksek Ses

Z kuşağına göre, kamusal alanlarda cep telefonunu sessize almak artık bir nezaket kuralı. Ancak bazı Boomer yolcuların oyun oynarken ya da video izlerken ses seviyesini düşürmemesi, özellikle uzun yolculuklarda çevresindekileri rahatsız ediyor. Bu durum, hem uçuş öncesi bekleme alanlarında hem de kabin içinde huzursuzluk yaratabiliyor.

4. Hoparlörden Konuşmak ve Yüksek Sesli Diyaloglar

Sosyal medyada sıkça dile getirilen başka bir rahatsızlık ise hoparlörle yapılan telefon görüşmeleri. Yüksek sesle konuşan yolcuların, yalnızca karşısındaki kişiyle değil, çevredeki herkesle de istemeden sohbet ettiği düşünülüyor. Bu da yolculuk konforunu olumsuz etkiliyor.

5. Havalimanı Personeline Karşı Sert Tavırlar

Z kuşağı kullanıcıları, müşteri temsilcilerine karşı sabırlı ve nazik olmanın çoğu zaman daha olumlu sonuçlar doğurduğuna inanıyor. Buna karşılık, Boomer kuşağının zaman zaman agresif tavırlar sergilemesi, hem personel üzerinde baskı oluşturuyor hem de diğer yolcuları rahatsız ediyor. Genç kuşak, bu tarz davranışların artık geride bırakılması gerektiği görüşünde birleşiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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