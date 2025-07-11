Z Kuşağından Boomerlara Havalimanı Eleştirisi: “Bu Alışkanlıklar Yolculuk Keyfini Gölgeliyor”

1. Uçağa Biniş Sürecini Yavaşlatmak

Z kuşağının en çok şikâyet ettiği konulardan biri, uçağa biniş sırasında yaşanan gecikmeler. Özellikle kabin bagajını yerleştirirken yaşanan uzun süreli uğraşlar, kuyrukta bekleyen yolcuların tepkisini çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumun uçağa binişi gereksiz yere uzattığını ve yolculuk sürecini sekteye uğrattığını belirtiyor.

2. Güvenlik Kurallarına Hakim Olmamak

Sıvı kısıtlamaları, elektronik cihazların çıkarılması gibi temel güvenlik prosedürlerine hâlâ hâkim olmayan yolcular da Z kuşağının dikkat çeken eleştirileri arasında. Genç kullanıcılar, özellikle makyaj çantalarını karıştırarak uzun süre sıra bekleten yolcuların, havalimanı güvenliğinde ciddi zaman kaybına neden olduğunu düşünüyor.

3. Telefon Kullanımında Yüksek Ses

Z kuşağına göre, kamusal alanlarda cep telefonunu sessize almak artık bir nezaket kuralı. Ancak bazı Boomer yolcuların oyun oynarken ya da video izlerken ses seviyesini düşürmemesi, özellikle uzun yolculuklarda çevresindekileri rahatsız ediyor. Bu durum, hem uçuş öncesi bekleme alanlarında hem de kabin içinde huzursuzluk yaratabiliyor.

4. Hoparlörden Konuşmak ve Yüksek Sesli Diyaloglar

Sosyal medyada sıkça dile getirilen başka bir rahatsızlık ise hoparlörle yapılan telefon görüşmeleri. Yüksek sesle konuşan yolcuların, yalnızca karşısındaki kişiyle değil, çevredeki herkesle de istemeden sohbet ettiği düşünülüyor. Bu da yolculuk konforunu olumsuz etkiliyor.

5. Havalimanı Personeline Karşı Sert Tavırlar

Z kuşağı kullanıcıları, müşteri temsilcilerine karşı sabırlı ve nazik olmanın çoğu zaman daha olumlu sonuçlar doğurduğuna inanıyor. Buna karşılık, Boomer kuşağının zaman zaman agresif tavırlar sergilemesi, hem personel üzerinde baskı oluşturuyor hem de diğer yolcuları rahatsız ediyor. Genç kuşak, bu tarz davranışların artık geride bırakılması gerektiği görüşünde birleşiyor.