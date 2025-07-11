Z Kuşağından Boomerlara Havalimanı Eleştirisi: “Bu Alışkanlıklar Yolculuk Keyfini Gölgeliyor”
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/357...
Z kuşağı mensupları, havalimanı deneyimlerini olumsuz etkileyen bazı alışkanlıklar nedeniyle eski kuşaklara yönelik eleştirilerini dile getirdi. Sosyal medyada gündem olan yorumlarda özellikle sıra düzenine uymama, yüksek sesle konuşma ve aceleci tavırlar öne çıktı.
İşte o eleştirilerden bazıları...
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Uçakla seyahate çıkmak, birçok kişi için heyecan verici bir deneyim olsa da havalimanı süreci zaman zaman stresli ve yorucu olabiliyor.
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İşte Z kuşağına göre Boomerların havalimanlarında en rahatsız edici davranışları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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