LGS Ne Zaman Açıklanacak? LGS Açıklanma Tarihi ve Sonuç Sorgulama Ekranı

2025 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat, sınava giren öğrenciler ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. 15 Haziran'da düzenlenen sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yüzdelik dilimler ve tercih süreci de netleşecek. Peki, LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak ve tercihler ne zaman başlayacak?