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LGS Ne Zaman Açıklanacak? LGS Açıklanma Tarihi ve Sonuç Sorgulama Ekranı

LGS Ne Zaman Açıklanacak? LGS Açıklanma Tarihi ve Sonuç Sorgulama Ekranı

Sınav LGS
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 15:32

2025 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat, sınava giren öğrenciler ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. 15 Haziran'da düzenlenen sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yüzdelik dilimler ve tercih süreci de netleşecek. Peki, LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak ve tercihler ne zaman başlayacak?

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LGS Ne Zaman Açıklanacak?

LGS Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren yüz binlerce öğrenci ve veli tarafından büyük merak konusu. 15 Haziran 2025 Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt içi ve yurt dışındaki binlerce merkezde düzenlenen LGS’nin sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü erişime açılacak. 

2025 LGS Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

MEB, sonuçların 11 Temmuz’da gün içerisinde ilan edileceğini duyurdu. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında sonuçların genellikle sabah 09.00 - 10.00 saatleri arasında erişime açılması bekleniyor.

LGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

LGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

LGS 2025 tercih süreci 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında öğrenciler yerleştirme tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS Sonuç Ekranı

LGS Sonuç Ekranı

2025 LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz'da T.C. Millî Eğitim Bakanlığı adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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