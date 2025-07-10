LGS Ne Zaman Açıklanacak? LGS Açıklanma Tarihi ve Sonuç Sorgulama Ekranı
2025 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat, sınava giren öğrenciler ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. 15 Haziran'da düzenlenen sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yüzdelik dilimler ve tercih süreci de netleşecek. Peki, LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak ve tercihler ne zaman başlayacak?
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LGS Ne Zaman Açıklanacak?
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LGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?
LGS Sonuç Ekranı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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