Sıkıcı Bir Evlilik İstemeyen Çiftlerin Yapmayı Hiç Bırakmadığı 6 Şey
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Balayı heyecanı geçtiğinde pek çok evlilik faturalar, ev işleri ve bitmeyen rutinler arasında sıkışıp kalabiliyor. Sonra da 'Bunca yıldır beklediğim evlilik böyle bir şey mi?' düşüncesi oluşabiliyor.
Kişisel gelişim koçu Peggy Sealfon da eşiyle aynı noktaya geldiğini anlatıyor. YourTango için kaleme aldığı yazıda, evliliklerinin tekdüzeleştiğini fark ettiklerinde birkaç küçük değişiklikle işleri yeniden canlandırdıklarını söylüyor. Sealfon'a göre sıkıcı bir evliliğe razı olmayan çiftler genellikle şu 6 şeyi yapıyor 👇🏻
Günlük rutini bilerek bozuyorlar
İş ve ev dışındaki konuları da konuşuyorlar
Kime ve neden âşık olduklarını hatırlıyorlar
Kendi eksiklerinin sorumluluğunu alıyorlar
Birlikte "çılgın" bir plan yapıyorlar
Telefonları kapatıp gerçekten birbirleriyle ilgileniyorlar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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