Balayı heyecanı geçtiğinde pek çok evlilik faturalar, ev işleri ve bitmeyen rutinler arasında sıkışıp kalabiliyor. Sonra da 'Bunca yıldır beklediğim evlilik böyle bir şey mi?' düşüncesi oluşabiliyor.

Kişisel gelişim koçu Peggy Sealfon da eşiyle aynı noktaya geldiğini anlatıyor. YourTango için kaleme aldığı yazıda, evliliklerinin tekdüzeleştiğini fark ettiklerinde birkaç küçük değişiklikle işleri yeniden canlandırdıklarını söylüyor. Sealfon'a göre sıkıcı bir evliliğe razı olmayan çiftler genellikle şu 6 şeyi yapıyor 👇🏻

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