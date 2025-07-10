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Kocasına Yemek Yapan Kadınları Eleştiren İçerik Üreticisi Tepkilerin Odağı Oldu

Kocasına Yemek Yapan Kadınları Eleştiren İçerik Üreticisi Tepkilerin Odağı Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 17:15

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Geçtiğimiz günlerde Nana Hera isimli bir içerik üreticisi, paylaştığı videoyla gündem oldu. Videoda kadınların kocasına yemek yapmasını 'hizmet' olarak gördüğünü söyleyen içerik üreticisi tepkilerin odağı oldu. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

İşte detaylar...

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İçerik üreticisini Nana Hera'nın paylaştığı bir video gündem oldu.

İçerik üreticisi, kendince kadın erkek eşitliğine değindi.

İçerik üreticisi, kendince kadın erkek eşitliğine değindi.

Kadınların yemek yaptığı, kendi tabiriyle de 'hizmet ettiği' zaman tebrik edilmediğini, fakat erkeğin bu tarz bir durumda tebrik edildiğini dile getirdi. Bu söylemler sosyal medyayı ikiye böldü.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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