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Aşık Olunca Neye Benzediklerini Görsellerle Anlatarak Hepimizi Güldüren Kişiler

Aşık Olunca Neye Benzediklerini Görsellerle Anlatarak Hepimizi Güldüren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 11:47

Sizler de takdir edersiniz ki aşık olunca bambaşka birine dönüşebiliyoruz. Bazen alakasız bir karaktere bazen de dünyanın en naif insanına... Bir kullanıcının X'te 'Aşık olunca neye benziyorsunuz?' diye sorması üzerine kullanıcılar görsellerle bu soruya cevap verdi. Gelen cevaplar hem güldürdü hem düşünürdü.

Gelin, cevaplara hep birlikte bakalım...

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Bir kullanıcı, "Aşık olunca neye benziyorsunuz?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir kullanıcı, "Aşık olunca neye benziyorsunuz?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Aşık olunca değişmemek mümkün değil. Peki diğer kullanıcılar ne demiş?

İşte gelen cevaplar...👇

İşte gelen cevaplar...👇
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Siz aşık olunca neye benziyorsunuz?

Siz aşık olunca neye benziyorsunuz?
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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