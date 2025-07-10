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Adeta Enerjinizi Sömürüyorlar: En Huysuz 5 Burç!

Adeta Enerjinizi Sömürüyorlar: En Huysuz 5 Burç!

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 10:59

Bazı insanlar girdikleri ortamın enerjisini anında değiştirebilir. Astrolojiye göre bazı burçlar, huysuzlukları ve sürekli yakınmalarıyla çevrelerindekileri adeta bezdirebilir. Elbette herkesin kötü günleri olur ama bu burçlar için bu neredeyse bir yaşam tarzı desek abartmayız. İşte etrafındaki herkesin sabrını sınayan en huysuz 5 burç!

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Yengeç Burcu

Duygusal derinlikleri sayesinde sevgi dolu olabilirler ama huysuzluklarıyla da bir o kadar meşhurdurlar. Küçücük bir olayı saatlerce kafaya takabilir, yüzleri bir anda düşebilir. “Sana bir şey mi oldu?” sorusuna “Yok bir şey” cevabını verirken suratları konuşur. Alınganlıkları yüzünden yanlarında ne dediğinize dikkat etmek gerekir.

Başak Burcu

Her şeyin mükemmel olmasını isteyen Başak burçları, en küçük ayrıntıya bile takılabilir. Onlara göre ya düzgün yapılır ya hiç yapılmaz. Eğer ortamda bir düzensizlik varsa, şikâyet etmeleri an meselesidir. Eleştirirken doğrudan konuşmaları da bazen huysuzluk gibi algılanabilir. Halbuki onlar sadece 'daha iyisi mümkün' demeye çalışıyordur.

Akrep Burcu

Duygusal yoğunlukları ve derin sezgileriyle tanınan Akrep burçları, ruh halleri aniden değişebilen burçlardandır. Kendi iç dünyalarında fırtınalar koparken dışarıya diken gibi davranabilirler. Onları kızdırmak kolaydır, gönüllerini almak ise ciddi bir emek ister. Huysuzlukları, genellikle kıskançlık ya da güvensizlik temellidir.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Soğukkanlı ve ciddi yapılarıyla bilinen Oğlak burçları, kontrol kaybı yaşadıklarında tahammülsüz olabilir. Planladıkları bir şey yolunda gitmezse huzursuzluklarını açıkça belli ederler. Disiplinli halleri, karşı tarafı sıkboğaz etmeye dönüşebilir. Eleştirilere kapalı olmaları da onları zaman zaman çekilmez hâle getirebilir.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Rutinlerinin bozulmasından hiç hoşlanmazlar. Konfor alanlarına müdahale edildiğinde adeta bir inat makinesine dönüşebilirler. İstedikleri şey gecikirse, huysuzluk sinyalleri yavaş yavaş yüzeye çıkar. Ayrıca sabit fikirli yapıları, değişime direnmeleriyle birleşince karşı tarafı yoran bir tabloya dönüşebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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