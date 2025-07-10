Adeta Enerjinizi Sömürüyorlar: En Huysuz 5 Burç!

Her şeyin mükemmel olmasını isteyen Başak burçları, en küçük ayrıntıya bile takılabilir. Onlara göre ya düzgün yapılır ya hiç yapılmaz. Eğer ortamda bir düzensizlik varsa, şikâyet etmeleri an meselesidir. Eleştirirken doğrudan konuşmaları da bazen huysuzluk gibi algılanabilir. Halbuki onlar sadece 'daha iyisi mümkün' demeye çalışıyordur.