Adeta Enerjinizi Sömürüyorlar: En Huysuz 5 Burç!
Bazı insanlar girdikleri ortamın enerjisini anında değiştirebilir. Astrolojiye göre bazı burçlar, huysuzlukları ve sürekli yakınmalarıyla çevrelerindekileri adeta bezdirebilir. Elbette herkesin kötü günleri olur ama bu burçlar için bu neredeyse bir yaşam tarzı desek abartmayız. İşte etrafındaki herkesin sabrını sınayan en huysuz 5 burç!
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Yengeç Burcu
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Başak Burcu
Akrep Burcu
Oğlak Burcu
Boğa Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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