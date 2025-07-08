Aşırı İlgi Gösteriyorlar: En Çok Love Bombing Yapan Burçlar
Bazı ilişkiler daha en başından fazla yoğun başlar; iltifatlar, hediyeler ve sürekli ilgi derken insan neye uğradığını şaşırır. Bu davranışın adı love bombing ve özellikle bazı burçlarda daha sık karşımıza çıkar. Niyet her zaman kötü olmasa da, bu aşırı sevgi gösterisi zamanla yorucu hale gelebilir. İşte duygularını dozunda yaşamakta zorlanan, love bombing yapmaya en yatkın burçlar...
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Aslan Burcu
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Akrep Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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