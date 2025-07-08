Aşırı İlgi Gösteriyorlar: En Çok Love Bombing Yapan Burçlar

Bazı ilişkiler daha en başından fazla yoğun başlar; iltifatlar, hediyeler ve sürekli ilgi derken insan neye uğradığını şaşırır. Bu davranışın adı love bombing ve özellikle bazı burçlarda daha sık karşımıza çıkar. Niyet her zaman kötü olmasa da, bu aşırı sevgi gösterisi zamanla yorucu hale gelebilir. İşte duygularını dozunda yaşamakta zorlanan, love bombing yapmaya en yatkın burçlar...