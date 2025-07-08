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Aşırı İlgi Gösteriyorlar: En Çok Love Bombing Yapan Burçlar

Aşırı İlgi Gösteriyorlar: En Çok Love Bombing Yapan Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 13:25

Bazı ilişkiler daha en başından fazla yoğun başlar; iltifatlar, hediyeler ve sürekli ilgi derken insan neye uğradığını şaşırır. Bu davranışın adı love bombing ve özellikle bazı burçlarda daha sık karşımıza çıkar. Niyet her zaman kötü olmasa da, bu aşırı sevgi gösterisi zamanla yorucu hale gelebilir. İşte duygularını dozunda yaşamakta zorlanan, love bombing yapmaya en yatkın burçlar...

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Aslan Burcu

Duygularını büyük ve etkileyici şekilde göstermeyi seven Aslan burçları, ilişkilere hızlı başlar. Sevdiklerini hediyelerle, sürprizlerle ve yoğun iltifatlarla şımartmayı severler. Ancak bu gösterişli yaklaşım, bazen karşı taraf için yorucu olabilir.

Akrep Burcu

Akrepler duygusal yoğunluklarıyla bilinir. Bir ilişkiye bağlandıklarında tutkularını saklamazlar. Aşırı sahiplenici bir tavırla, partnerlerini sevgiye boğabilirler. Bu durum, karşı tarafın sınırlarını zorlayabilir ve love bombing'e dönüşebilir.

Balık Burcu

Hayal gücü yüksek olan Balık burçları, karşılarındaki kişiyi ruh eşleri olarak görmeye meyillidir. Bu yüzden ilişkiye başladıklarında duygusal anlamda yoğun bir bağ kurabilir ve bunu yoğun şekilde hissettirmeye çalışabilirler.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Sevdiklerine güçlü bağlarla bağlanan Yengeçler, ilişkiyi bir “yuva” haline getirme eğilimindedir. Ancak bu aidiyet duygusu, bazen partner üzerinde baskı yaratabilir ve aşırı duygusal bir ilgiye dönüşebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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