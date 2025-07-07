Çocuk Sahibi Olmayan Köpek Sahiplerinin Büyük Çoğunluğu Hayatlarını Evcil Hayvanlarına Göre Şekillendiriyor
Kaynak: https://nypost.com/2025/07/07/lifesty...
Yeni bir ankete göre, çocuk sahibi olmayan köpek sahipleri hayatlarını büyük ölçüde evcil hayvanlarına göre planlıyor. Sosyal ve iş hayatlarında köpeklerini önceliklendiren bu grup, onları adeta aileleri gibi görüyor.
İşte anketin detayları...
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Yapılan yeni bir ankete göre, köpek sahipleri tatil planlarından sosyal hayatlarına, hatta çalışma düzenlerine kadar ayda ortalama 27 kez evcil hayvanlarının ihtiyaçlarına göre karar alıyor.
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Araştırmayı yürüten Talker Research özellikle “DINKWAD” olarak adlandırılan, yani çocuk sahibi olmayan çift gelirli ve köpek sahibi olan grubu diğer köpek sahipleriyle karşılaştırdı.
Araştırmanın sonuçlarına göre, çocuk sahibi olmayan ve çift gelirli köpek sahipleri, evcil hayvanlarının sağlığı ve mutluluğu için yılda ortalama daha fazla para harcıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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