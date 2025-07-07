Çocuk Sahibi Olmayan Köpek Sahiplerinin Büyük Çoğunluğu Hayatlarını Evcil Hayvanlarına Göre Şekillendiriyor

2.000 köpek sahibiyle gerçekleştirilen araştırma, köpeklerin sahiplerinin günlük yaşamlarında ne denli önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Ortalama bir köpek sahibi, ayda yaklaşık 4 kez köpeğini yanına alamadığı için sosyal planlarını iptal ediyor, 6 kez ise planlarını erken sonlandırmak zorunda kalıyor. Hatta bazı sahipler, çalışma saatlerini veya çalışma yerlerini bile köpeklerinin ihtiyaçlarına göre değiştiriyor.