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Çocuk Sahibi Olmayan Köpek Sahiplerinin Büyük Çoğunluğu Hayatlarını Evcil Hayvanlarına Göre Şekillendiriyor

Çocuk Sahibi Olmayan Köpek Sahiplerinin Büyük Çoğunluğu Hayatlarını Evcil Hayvanlarına Göre Şekillendiriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.07.2025 - 23:07

Yeni bir ankete göre, çocuk sahibi olmayan köpek sahipleri hayatlarını büyük ölçüde evcil hayvanlarına göre planlıyor. Sosyal ve iş hayatlarında köpeklerini önceliklendiren bu grup, onları adeta aileleri gibi görüyor.

İşte anketin detayları...

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/07/lifesty...
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Yapılan yeni bir ankete göre, köpek sahipleri tatil planlarından sosyal hayatlarına, hatta çalışma düzenlerine kadar ayda ortalama 27 kez evcil hayvanlarının ihtiyaçlarına göre karar alıyor.

Yapılan yeni bir ankete göre, köpek sahipleri tatil planlarından sosyal hayatlarına, hatta çalışma düzenlerine kadar ayda ortalama 27 kez evcil hayvanlarının ihtiyaçlarına göre karar alıyor.

2.000 köpek sahibiyle gerçekleştirilen araştırma, köpeklerin sahiplerinin günlük yaşamlarında ne denli önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Ortalama bir köpek sahibi, ayda yaklaşık 4 kez köpeğini yanına alamadığı için sosyal planlarını iptal ediyor, 6 kez ise planlarını erken sonlandırmak zorunda kalıyor. Hatta bazı sahipler, çalışma saatlerini veya çalışma yerlerini bile köpeklerinin ihtiyaçlarına göre değiştiriyor.

Araştırmayı yürüten Talker Research özellikle “DINKWAD” olarak adlandırılan, yani çocuk sahibi olmayan çift gelirli ve köpek sahibi olan grubu diğer köpek sahipleriyle karşılaştırdı.

Araştırmayı yürüten Talker Research özellikle “DINKWAD” olarak adlandırılan, yani çocuk sahibi olmayan çift gelirli ve köpek sahibi olan grubu diğer köpek sahipleriyle karşılaştırdı.

Buna göre;

  • Çocuk sahibi olmayan ve çift gelirli köpek sahiplerinin %71’i hayatlarının evcil hayvanlarının etrafında döndüğünü belirtirken, diğer köpek sahiplerinde bu oran %61 olarak kaydedildi.

  • Aynı grup içinde %63’lük bir kesim köpeklerini “çocukları” olarak gördüğünü ifade etti.

  • Bu kişiler, köpekleri yalnız veya üzgün görünce evde kalmayı tercih etmekte ve köpeğiyle yeterince vakit geçirmediğinde suçluluk duyduklarını da belirtti.

  • Sosyal etkinliklere katılmama kararını ise evcil hayvanlarını sebep gösterenlerin sayısı da az değil.

Araştırmanın sonuçlarına göre, çocuk sahibi olmayan ve çift gelirli köpek sahipleri, evcil hayvanlarının sağlığı ve mutluluğu için yılda ortalama daha fazla para harcıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, çocuk sahibi olmayan ve çift gelirli köpek sahipleri, evcil hayvanlarının sağlığı ve mutluluğu için yılda ortalama daha fazla para harcıyor.

Veteriner masraflarına, kaliteli mamaya ve oyuncaklara bütçe ayıran bu grup, köpeklerine özel ürünler ve kişiselleştirilmiş aksesuarlar almayı da ihmal etmiyor.

Darwin’s pet food CEO’su Gary Tashjian, Köpek sahipleri artık sadece evcil hayvan sahibi değil, onlara aile bireyi gözüyle bakıyor. Özellikle çift gelirli, çocuksuz çiftler bu yatırımı daha da ileri taşıyarak, köpeklerinin mutluluğu için harcama yapıyor, özel günlerini kutluyorlar” dedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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