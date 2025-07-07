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Arkadaş Grubunuza Ait Hissedemiyor musunuz? Siz de "Fringe Friend" Olabilirsiniz

Arkadaş Grubunuza Ait Hissedemiyor musunuz? Siz de "Fringe Friend" Olabilirsiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.07.2025 - 18:41

Arkadaş grubunuzda hep biraz fazlalık gibi mi hissediyorsunuz? Sohbetlere tam olarak dahil olamıyor, planlardan son anda mı haberdar ediliyorsunuz? Belki de “fringe friend” dediğimiz, grubun kıyısında kalan o kişilerden olabilirsiniz. Peki nedir bu fringe friend?

Kaynak: https://www.vice.com/en/article/how-t...
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Daha önce hiç arkadaş grubunun kenarında, sanki tam anlamıyla dahil değilmişsiniz gibi hissettiniz mi?

O zaman 'fringe friend' yani 'kenar arkadaş' kavramı sizi anlatıyor olabilir.

Urban Dictionary’nin tanımına göre, fringe friend; “bir şekilde tanıdığınız, sizin de bir şekilde onu tanıdığınız biri. Belki bir derste ya da kalabalık bir etkinlikte tanışılmış. Yolda karşılaşınca selam verip gülümsersiniz ama durup sohbet etmeyeceğiniz türden biri.”

The Guardian yazarı Katie Camero’nun deyimiyle ise bu kişiler “olmasa da olur arkadaşlar”.

Yani zaman zaman iletişimde olduğunuz, ama kimsenin ilk aradığı kişi olmadığınız türden ilişkiler.

Hem biraz dışlanmışlık gibi hissettiriyor, hem de bir yandan fazlasıyla tanıdık geliyor değil mi?

Aslında 'fringe friend' terimi bir süredir konuşuluyor. Bundan yedi yıl önce biri Reddit'te şöyle yazmış:

“Her zaman kendimi, grubun tam anlamıyla bir parçası olmayan o arkadaş gibi hissediyorum. Tipik bir arkadaş grubunuz olur, ve her zaman arka planda takılan, grubun birbirine çok yakın olan üyelerinden dikkat çekmeye çalışan biri vardır ya… İşte o kişi benim.”

Peki, bu gerçekten kötü bir şey mi?

Peki, bu gerçekten kötü bir şey mi?

Psikolog ve arkadaşlık uzmanı Dr. Irene Levine’a göre hiç de değil. Hatta fringe friend olmak, başkalarına yetişmeye çalışmak yerine kendinize öncelik vermenizi sağlayabilir.

“Birinin hayatındaki en önemli kişi olmadığınızı bildiğinizde, onun her çağrısına koşmak zorunda hissetmezsiniz,” diyor Dr. Levine. “Birinin size bağlı olmaması güzel bir şey. Bu, kimseyi reddetmişsiniz gibi hissettirmez.”

Yani mesele dışlanmak değil, mesafeyi sağlıklı bir şekilde korumak da olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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