Arkadaş Grubunuza Ait Hissedemiyor musunuz? Siz de "Fringe Friend" Olabilirsiniz

Yani zaman zaman iletişimde olduğunuz, ama kimsenin ilk aradığı kişi olmadığınız türden ilişkiler.

Hem biraz dışlanmışlık gibi hissettiriyor, hem de bir yandan fazlasıyla tanıdık geliyor değil mi?

Aslında 'fringe friend' terimi bir süredir konuşuluyor. Bundan yedi yıl önce biri Reddit'te şöyle yazmış:

“Her zaman kendimi, grubun tam anlamıyla bir parçası olmayan o arkadaş gibi hissediyorum. Tipik bir arkadaş grubunuz olur, ve her zaman arka planda takılan, grubun birbirine çok yakın olan üyelerinden dikkat çekmeye çalışan biri vardır ya… İşte o kişi benim.”