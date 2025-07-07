Arkadaş Grubunuza Ait Hissedemiyor musunuz? Siz de "Fringe Friend" Olabilirsiniz
Kaynak: https://www.vice.com/en/article/how-t...
Arkadaş grubunuzda hep biraz fazlalık gibi mi hissediyorsunuz? Sohbetlere tam olarak dahil olamıyor, planlardan son anda mı haberdar ediliyorsunuz? Belki de “fringe friend” dediğimiz, grubun kıyısında kalan o kişilerden olabilirsiniz. Peki nedir bu fringe friend?
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Daha önce hiç arkadaş grubunun kenarında, sanki tam anlamıyla dahil değilmişsiniz gibi hissettiniz mi?
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The Guardian yazarı Katie Camero’nun deyimiyle ise bu kişiler “olmasa da olur arkadaşlar”.
Peki, bu gerçekten kötü bir şey mi?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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