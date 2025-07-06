Kenelerle Mücadele İçin Var Güçleriyle Çalışan Keklikler Sosyal Medyada Bir Kez Daha Destek Topladı
Sizler de takdir edersiniz ki son aylarda epey farkı kene vakaları görmüştük. 9 bini aşkın kekliklerin kenelerle mücadale etmesi için doğaya salınması ise son birkaç gündür Türkiye gündeminde. Kekliklerin bu süreçte var güçleriyle keneleri yok etmesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından tam gaz destekleniyor.
Gelin, kullanıcılar ne demiş beraber bakalım...
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Son zamanlarda kekliklerin kene yiyerek adeta hepinizin kahramanı olduğuna denk gelmişsinizdir.
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Geçtiğimiz günlerde ölen keklik de unutulmadı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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