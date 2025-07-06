Kenelerle Mücadele İçin Var Güçleriyle Çalışan Keklikler Sosyal Medyada Bir Kez Daha Destek Topladı

Sizler de takdir edersiniz ki son aylarda epey farkı kene vakaları görmüştük. 9 bini aşkın kekliklerin kenelerle mücadale etmesi için doğaya salınması ise son birkaç gündür Türkiye gündeminde. Kekliklerin bu süreçte var güçleriyle keneleri yok etmesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından tam gaz destekleniyor.

Gelin, kullanıcılar ne demiş beraber bakalım...