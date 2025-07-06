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Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz: Profesyonel Şef Doğru Pilav Tarifini Verdi!

Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz: Profesyonel Şef Doğru Pilav Tarifini Verdi!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.07.2025 - 18:45

TikTok'ta viral olan özel şef Mila Furman, birçok kişinin yıllardır pilavı yanlış yaptığını savunarak kendi yöntemini paylaştı. Pilavı tıpkı makarna gibi haşlayarak pişirdiğini söyleyen Furman, son dokunuş olarak tereyağı eklemeyi öneriyor. Alışılmış tariflerin dışına çıkan bu yöntem, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Gelin, detaylara birlikte bakalım...

TikTok’ta @girlandthekitchen kullanıcı adıyla tanınan özel şef Mila Furman, milyonlarca izlenmeye ulaşan videosunda, birçok kişinin pilavı yanlış pişirdiğini öne sürerek kendi yöntemini paylaştı.

TikTok’ta @girlandthekitchen kullanıcı adıyla tanınan özel şef Mila Furman, milyonlarca izlenmeye ulaşan videosunda, birçok kişinin pilavı yanlış pişirdiğini öne sürerek kendi yöntemini paylaştı.

Furman, pilavı tıpkı makarna gibi haşlayarak pişirmenin en doğru yol olduğunu savunuyor.

Klasik tariflerden farklı olarak, Furman ölçü kullanmadan bol suyla haşlama, ardından süzme ve soğuk suyla durulama adımlarını öneriyor.

Klasik tariflerden farklı olarak, Furman ölçü kullanmadan bol suyla haşlama, ardından süzme ve soğuk suyla durulama adımlarını öneriyor.

Beyaz pirinç için 10, basmati için 11-12, esmer pirinç için ise 18 dakika pişirme süresi öneren Furman, son olarak pilava tereyağı ekleyerek lezzeti tamamladığını belirtiyor.

Ancak bu tarif sosyal medyada karışık tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar kendi kültürel pişirme yöntemlerine güvendiklerini belirterek Furman’ın tarifini eleştirdi.

Ancak bu tarif sosyal medyada karışık tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar kendi kültürel pişirme yöntemlerine güvendiklerini belirterek Furman’ın tarifini eleştirdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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