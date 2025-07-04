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Evcil Hayvanlarının İlk Sahiplenme Anlarını Paylaşıp Kalplerimizi Isıtan Kullanıcılar

Evcil Hayvanlarının İlk Sahiplenme Anlarını Paylaşıp Kalplerimizi Isıtan Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 21:41

Sizler de takdir edersiniz ki evcil hayvan sahiplenmek hayatın en güzel anlarından biridir. Onların ilk günleri, hem heyecan hem de biraz tedirginlik barındırır. Bu özel anları fotoğraflayıp bizimle paylaşan kullanıcılar, içimizi ısıtan sıcak hikayeler ve sevimli karelerle kalplerimizi fethetti. Bu süre zarfında güzelliklerine güzellik katan dostlarımız görenlerin kalbini ısıttı.

Kaynak: https://www.boredpanda.com/wholesome-...
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1. "Yaklaşık 3 ay önce sokaklardan kurtarıldı. Şimdi yanımda yatakta huzurla horluyor. Ona o kadar çok aşığım ki."

1. "Yaklaşık 3 ay önce sokaklardan kurtarıldı. Şimdi yanımda yatakta huzurla horluyor. Ona o kadar çok aşığım ki."

2. "Ruth! Onu sahiplendiğimde altı ay ömrü kaldığı söylenmişti. Şimdi beraber tam 2,5 yıl oldu."

2. "Ruth! Onu sahiplendiğimde altı ay ömrü kaldığı söylenmişti. Şimdi beraber tam 2,5 yıl oldu."

3. "Bir otoyol kenarında fırtına sırasında bulundu, neredeyse ölüyordu, 2 ay sonra şimdi yanımdaki yapışkan mı yapışkan, enerjik kedim oldu."

3. "Bir otoyol kenarında fırtına sırasında bulundu, neredeyse ölüyordu, 2 ay sonra şimdi yanımdaki yapışkan mı yapışkan, enerjik kedim oldu."

4. "Sahiplendikten öncesi ve sonrası"

4. "Sahiplendikten öncesi ve sonrası"

5. "Kocaman adam oldu"

5. "Kocaman adam oldu"
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6. "Ben ve en iyi arkadaşım"

6. "Ben ve en iyi arkadaşım"

7. 👇

7. 👇

8. "Rick’in öncesi ve sonrası, 8 yıl sonra"

8. "Rick’in öncesi ve sonrası, 8 yıl sonra"

9. "Sevilmek değiştirir"

9. "Sevilmek değiştirir"

10. "Çöplükte bulmuştum, şimdi en yakın arkadaşım"

10. "Çöplükte bulmuştum, şimdi en yakın arkadaşım"
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11. "Üç ayaklı koruma çocuğum Moose, onu kurtarmadan öncesi ve sonrası"

11. "Üç ayaklı koruma çocuğum Moose, onu kurtarmadan öncesi ve sonrası"

12. "Mezarlıkta terk edilmiş halde bulmuştum, şimdilerde çok daha iyi"

12. "Mezarlıkta terk edilmiş halde bulmuştum, şimdilerde çok daha iyi"

13. "Kurtardığım kedim. Öncesi ve sonrası"

13. "Kurtardığım kedim. Öncesi ve sonrası"

14. Yoğun bir alt geçitte bu kediyi gördüm. Onu yakalamak için tam 4 kez geri döndüm. Sonunda durup geri aldım. Teşekkürünü dişleriyle gösterdi.

14. Yoğun bir alt geçitte bu kediyi gördüm. Onu yakalamak için tam 4 kez geri döndüm. Sonunda durup geri aldım. Teşekkürünü dişleriyle gösterdi.

15. "Bahçeme geldi. O günden beri birlikte yaşıyoruz"

15. "Bahçeme geldi. O günden beri birlikte yaşıyoruz"

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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