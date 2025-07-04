Kabin Memuru, Neden Kabin Memurlarıyla Evlenmemeniz Gerektiğini Açıkladı
Kaynak: https://nypost.com/2025/07/04/lifesty...
Kabin memuru ve aynı zamanda ilk müdahale görevlisi olan Sil, meslektaşlarıyla romantik ilişki kurmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını 5 maddeyle açıkladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu açıklamalar kabin memurlarının ilişkilerde neden “zorlayıcı partner” olarak görülebileceğine açıklık getirdi.
İşte detaylar...
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Kabin ekibinden biriyle evlenmek kulağa cazip gelse de deneyimli bir uçuş görevlisi bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
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Sil'in uyarıları şu şekilde:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Tamam
aynen sırada bekliyorduk zaten. pilotlardan sıra bize gelirse yok demeyiz. uçan muavinler sizi 😀