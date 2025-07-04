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Kabin Memuru, Neden Kabin Memurlarıyla Evlenmemeniz Gerektiğini Açıkladı

Kabin Memuru, Neden Kabin Memurlarıyla Evlenmemeniz Gerektiğini Açıkladı

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 18:29

Kabin memuru ve aynı zamanda ilk müdahale görevlisi olan Sil, meslektaşlarıyla romantik ilişki kurmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını 5 maddeyle açıkladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu açıklamalar kabin memurlarının ilişkilerde neden “zorlayıcı partner” olarak görülebileceğine açıklık getirdi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/04/lifesty...
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Kabin ekibinden biriyle evlenmek kulağa cazip gelse de deneyimli bir uçuş görevlisi bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Kabin ekibinden biriyle evlenmek kulağa cazip gelse de deneyimli bir uçuş görevlisi bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Sil adında bir kabin memuru ve ilk müdahale görevlisi, sosyal medyada paylaştığı videoda kabin memuru ve ilk müdahale görevlisiyle evlenmenin neden kötü bir fikir olduğunu 5 maddede anlattı.

Sil, uçuş görevlileriyle ilgili geleneksel ve cinsiyetçi “her an başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan çekici kişiler” klişesinin doğru olmadığını net bir dille ifade ediyor.

Sil'in uyarıları şu şekilde:

Sil'in uyarıları şu şekilde:

Duygularımızı kolay kolay göstermeyiz: 'Kabin memurları olarak empati yaparız ama duygularımızı dışa vurmakta çok ketumuz. Üzgün, kızgın veya hayal kırıklığına uğramış olsak bile bunu nadiren belli ederiz. Duygularımızı paylaşmakta zorlanırız.'

Ne olursa olsun gülümseyebiliriz: 'İçimizde neler olup bittiğini anlamak zordur çünkü zor durumlarda bile yüzümüzde hep bir tebessüm olur. Yıkılıyor olabiliriz ama bunu dışa vurmayız.'

Bağımsız ve kendi ayakları üzerinde dururuz: ''Güvenebileceğin tek kişi kendindir' sözünü hayat felsefesi yaparız. Yalnız yapmamız gereken işleri rahatlıkla tek başımıza hallederiz ve kimseyi beklemek gibi bir derdimiz olmaz.'

Sürekli haberleşme beklentisi olmasın: 'Bizler sürekli güncellemeler vermek zorunda hissetmeyiz kendimizi. Kiminle ne yaptığımızı defalarca anlatmak bizim tarzımız değil ve karşımızdakiler bu özgürlüğe alışamayabilir.'

Macera ve özgürlük tutkusu: 'Uçuş avantajı gibi fırsatlar çıktığında kaçırmayız. Bu yolculuklar bazen sevgilimizle olur bazen arkadaşlarımızla ya da tek başımıza. Özgürlüğümüz bizim için çok önemli.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Burak Çelik

Tamam

amedddli

aynen sırada bekliyorduk zaten. pilotlardan sıra bize gelirse yok demeyiz. uçan muavinler sizi 😀