Kabin Memuru, Neden Kabin Memurlarıyla Evlenmemeniz Gerektiğini Açıkladı

Duygularımızı kolay kolay göstermeyiz: 'Kabin memurları olarak empati yaparız ama duygularımızı dışa vurmakta çok ketumuz. Üzgün, kızgın veya hayal kırıklığına uğramış olsak bile bunu nadiren belli ederiz. Duygularımızı paylaşmakta zorlanırız.'

Ne olursa olsun gülümseyebiliriz: 'İçimizde neler olup bittiğini anlamak zordur çünkü zor durumlarda bile yüzümüzde hep bir tebessüm olur. Yıkılıyor olabiliriz ama bunu dışa vurmayız.'

Bağımsız ve kendi ayakları üzerinde dururuz: ''Güvenebileceğin tek kişi kendindir' sözünü hayat felsefesi yaparız. Yalnız yapmamız gereken işleri rahatlıkla tek başımıza hallederiz ve kimseyi beklemek gibi bir derdimiz olmaz.'

Sürekli haberleşme beklentisi olmasın: 'Bizler sürekli güncellemeler vermek zorunda hissetmeyiz kendimizi. Kiminle ne yaptığımızı defalarca anlatmak bizim tarzımız değil ve karşımızdakiler bu özgürlüğe alışamayabilir.'

Macera ve özgürlük tutkusu: 'Uçuş avantajı gibi fırsatlar çıktığında kaçırmayız. Bu yolculuklar bazen sevgilimizle olur bazen arkadaşlarımızla ya da tek başımıza. Özgürlüğümüz bizim için çok önemli.'