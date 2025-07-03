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Birden Ortadan Kayboluyorlar: İkili İlişkilerde En Çok Ghostlayan Burçlar

Birden Ortadan Kayboluyorlar: İkili İlişkilerde En Çok Ghostlayan Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 16:56

Ghostlamak, günümüz iletişim kültüründe sıkça karşılaşılan ve çoğu zaman karşı tarafı şaşkına çeviren bir davranış haline geldi. Bazı burçlar ise karakter yapıları gereği bu tutumu daha sık sergiliyor. Peki, en çok ghostlayan burçlar hangileri?

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İkizler Burcu

İkizler Burcu

İkizler burcu, değişken yapısı ve hareketliliği ile bilinir. İlgi alanları ve duyguları hızlı değiştiği için iletişimde süreklilik sağlamakta zorlanabilir. Yoğun sosyal hayatı ve merak duygusuyla birlikte, bazen karşı tarafla iletişimi aniden kesme eğilimi gösterebilir.

Kova Burcu

Kova burçları bağımsızlıklarına büyük önem verir. Zorunlu veya kendilerini kısıtlayan iletişim biçimlerinden kaçınırlar. Duygusal bağ kurmakta mesafeli olabilirler; bu nedenle iletişimi keserek kendilerini koruma yolunu seçebilirler.

Yay Burcu

Özgür ruhlu Yaylar, bağlılık gerektiren durumlarda bazen kaçma eğiliminde olabilir. Rutin iletişimden sıkıldıklarında, karşı tarafı habersiz bırakıp ortadan kaybolabilirler. Macera ve yenilik arayışları, süreklilik gerektiren iletişimi zayıflatabilir.

Balık Burcu

Duygusal olarak hassas ve çekingen olan Balık burçları, zor durumlarda yüzleşmek yerine kaçmayı tercih edebilir. İletişimi keserek, yaşadıkları sıkıntıdan uzaklaşmayı seçmeleri sık rastlanan bir davranıştır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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