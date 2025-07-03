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"Yapabileceğiniz En Kaba Şey": Yeni Tanıştığınız Kişiye Bu Soruyu Sormayın!

"Yapabileceğiniz En Kaba Şey": Yeni Tanıştığınız Kişiye Bu Soruyu Sormayın!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 13:37

Sizler de takdir edersiniz ki yeni biriyle tanışırken yaratılan ilk izlenim son derece önemli. Bu sebeple konuştuğumuz konular ve sorduğumuz sorular da büyük önem taşıyor. Peki 'en kaba davranış' olarak değerlendirilen bu soru ne?

Gelin, hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://nypost.com/2025/06/28/lifesty...
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Yeni biriyle tanıştığınızda, genellikle karşınızdakine “Ne işle meşgulsünüz?” diye sormak alışılmış bir durumdur.

Yeni biriyle tanıştığınızda, genellikle karşınızdakine “Ne işle meşgulsünüz?” diye sormak alışılmış bir durumdur.

Ancak beden dili uzmanı Vanessa Van Edwards’a göre, bu soru karşınızdakiyle yanlış bir başlangıç yapmanın garantisi.

“Captivate: The Science of Succeeding with People” (İnsanlarla Başarılı Olmanın Bilimi) adlı kitabın yazarı Van Edwards, geçtiğimiz yıl kaydedilen ve yakın zamanda tekrar gündeme gelen The Diary of a CEO podcast’inde, “Artık ‘Ne işle meşgulsünüz?’ diye sormayı bırakın,” dedi.

Çünkü bu soru, karşınızdaki kişinin beyninin otomatik pilota geçmesini sağlıyor ve “Senin değerin ne?” diye sormak anlamına geliyor.

Van Edwards, bu tür soruların kişinin işinden ibaret olmadığını düşündüğünüzde, aslında kaba bir yaklaşım olduğunu vurguluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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