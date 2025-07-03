"Yapabileceğiniz En Kaba Şey": Yeni Tanıştığınız Kişiye Bu Soruyu Sormayın!

Sizler de takdir edersiniz ki yeni biriyle tanışırken yaratılan ilk izlenim son derece önemli. Bu sebeple konuştuğumuz konular ve sorduğumuz sorular da büyük önem taşıyor. Peki 'en kaba davranış' olarak değerlendirilen bu soru ne?

Gelin, hep birlikte bakalım...