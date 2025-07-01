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Yapay Zeka Burayı da Ele Geçirdi! Robotlar Otel Resepsiyon Görevlerini Üstlendi

Yapay Zeka Burayı da Ele Geçirdi! Robotlar Otel Resepsiyon Görevlerini Üstlendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 22:10

Yapay zeka ve robot teknolojileri hayatımızın her alanına hızla nüfuz ediyor. Japonya’daki Henn na Hotel, insan resepsiyonistlerin yerini insansı robotlara bırakarak bu dönüşüme öncülük etti.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/354...
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Günümüzde makineler, üretimden restoran sektörüne kadar pek çok alanda insanların yerini alıyor.

Günümüzde makineler, üretimden restoran sektörüne kadar pek çok alanda insanların yerini alıyor.

Son örneklerden biri, Japonya’daki bir otelin resepsiyonistlerini konuşan robotlarla değiştirmesi oldu. Arjantinli bir turist, bu durumu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

Robot, “Keyifli konaklamalar dileriz,” diyerek misafire nezaket gösterisinde bulunuyor.

Robot, “Keyifli konaklamalar dileriz,” diyerek misafire nezaket gösterisinde bulunuyor.

Bahsi geçen otel, Tokyo’da bulunan “Henn na Hotel” zinciri. Japonca’da “Henn na” kelimesi “garip” anlamına geliyor. Otel, insan resepsiyonistler yerine insansı robotlar ve hatta dinozor robotları kullanarak misafirlerine hızlı ve teknolojik bir deneyim sunmayı hedefliyor. İlk şube Nagasaki’de açılan bu zincir, şimdi 20’den fazla şubeye ulaştı. Lobi alanlarında interaktif hologramlar ve mobil robot asistanlar da bulunuyor.

İşte o anlar:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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