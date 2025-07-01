Yapay Zeka Burayı da Ele Geçirdi! Robotlar Otel Resepsiyon Görevlerini Üstlendi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/354...
Yapay zeka ve robot teknolojileri hayatımızın her alanına hızla nüfuz ediyor. Japonya’daki Henn na Hotel, insan resepsiyonistlerin yerini insansı robotlara bırakarak bu dönüşüme öncülük etti.
İşte detaylar...
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Günümüzde makineler, üretimden restoran sektörüne kadar pek çok alanda insanların yerini alıyor.
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Robot, “Keyifli konaklamalar dileriz,” diyerek misafire nezaket gösterisinde bulunuyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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