Narsist Birer Anne ve Babayla Büyüdüğünüzü Gösteren En Önemli 6 İşaret

Narsist bir anne ya da babayla büyümek çocuklukta yaşanan travmaların yetişkinlikte bile etkisini sürdürmesine yol açabiliyor. Bu tür ebeveynler, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelip onları kendi yansımaları gibi şekillendirmeye çalışabiliyor. Sonuç ise kendine yabancılaşmış, sınır koymakta zorlanan ve sürekli onay arayan bireyler oluyor. Peki siz de bu döngünün içinde büyümüş olabilir misiniz?

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