Narsist Birer Anne ve Babayla Büyüdüğünüzü Gösteren En Önemli 6 İşaret
Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/si...
Narsist bir anne ya da babayla büyümek çocuklukta yaşanan travmaların yetişkinlikte bile etkisini sürdürmesine yol açabiliyor. Bu tür ebeveynler, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelip onları kendi yansımaları gibi şekillendirmeye çalışabiliyor. Sonuç ise kendine yabancılaşmış, sınır koymakta zorlanan ve sürekli onay arayan bireyler oluyor. Peki siz de bu döngünün içinde büyümüş olabilir misiniz?
Gelin, beraber bakalım...
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İnsanlar tarafından kolayca kandırılıyor musunuz?
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Narsist ebeveynlerin yetiştirdiği kişiler de kendilerinin narsist olduğundan şüphe duyabilir.
Kardeşinizle rekabet halinde olabilirsiniz.
Küçükken kendinizi anne ve babanıza 'duygusal' destek sağlarken buldunuz mu?
Başarılı olduğunuz halde yetersiz hissedebilirsiniz.
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İleride ne olacağınıza ya da ne yapacağınıza kadar vermemiş olabilirsiniz.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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