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Narsist Birer Anne ve Babayla Büyüdüğünüzü Gösteren En Önemli 6 İşaret

Narsist Birer Anne ve Babayla Büyüdüğünüzü Gösteren En Önemli 6 İşaret

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 20:35

Narsist bir anne ya da babayla büyümek çocuklukta yaşanan travmaların yetişkinlikte bile etkisini sürdürmesine yol açabiliyor. Bu tür ebeveynler, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelip onları kendi yansımaları gibi şekillendirmeye çalışabiliyor. Sonuç ise kendine yabancılaşmış, sınır koymakta zorlanan ve sürekli onay arayan bireyler oluyor. Peki siz de bu döngünün içinde büyümüş olabilir misiniz?

Gelin, beraber bakalım...

Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/si...
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İnsanlar tarafından kolayca kandırılıyor musunuz?

İnsanlar tarafından kolayca kandırılıyor musunuz?

Uzmanlara göre, narsistik ebeveynlerin çocukları kendi ihtiyaçlarına yabancı kalabiliyor. Malkin, “Bazı danışanlarım, en temel ihtiyaçlarını ifade ettiklerinde hasta, deli ya da bencilmiş gibi hissettirilmişler” diyor. Bir danışanı, yetişkinliğinde kendini değersiz hissedip korktuğu için sürekli kabuslar görüyor ve otorite figürlerinden çekiniyor.

Narsist ebeveynlerin yetiştirdiği kişiler de kendilerinin narsist olduğundan şüphe duyabilir.

Narsist ebeveynlerin yetiştirdiği kişiler de kendilerinin narsist olduğundan şüphe duyabilir.

Narsist ebeveynlerin çocukları, kendilerinde de narsistik eğilimler geliştirme riski taşıyor. Malkin ve Behary, bu döngüyü kırmak için profesyonel destek almanın önemini vurguluyor. Özellikle kendileri ebeveyn olacak kişiler için bu kritik.

Kardeşinizle rekabet halinde olabilirsiniz.

Narsistik ebeveynler genellikle çocuklarından birini “günah keçisi” yapar, diğerini ise sürekli öne çıkarır. Bu durum, aile içinde yoğun bir kıskançlık ve gerilim yaratır. Favori çocuk aşırı baskı altında kalırken, günah keçisi çocuk sürekli haksızlığa uğrar.

Küçükken kendinizi anne ve babanıza 'duygusal' destek sağlarken buldunuz mu?

Behary, pek çok danışanının çocuklukta ebeveynlerinin partneri gibi hissettiğini söylüyor. “Çocuğun aile içindeki dramayı yönetme yükü, kendi ihtiyaçlarını feda etmesine neden oluyor” diyor. Yani, çocuk kendi çocukluğunu yaşayamaz, ebeveynin duygusal yükünü omuzlar.

Başarılı olduğunuz halde yetersiz hissedebilirsiniz.

Narsistik ebeveynlerin çocukları, kendilerini başarıları üzerinden tanımlama eğilimindedir. Bu da performans ve üretkenlik takıntısına yol açabilir. Psychology Today’e göre, NKB’nin özelliklerinden biri “güç, başarı, zeka ve çekicilik hayallerine takıntılı olmak”tır.

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İleride ne olacağınıza ya da ne yapacağınıza kadar vermemiş olabilirsiniz.

Uzmanlar, narsistik ebeveynlerin çocuklarının kendilerini birer yansıma olarak görme eğiliminde olduğunu söylüyor. Çünkü ebeveyn, kendi hayallerini çocukları üzerinden gerçekleştirmeye çalışır. Behary, “Birçok danışanım, ‘Bu kariyere nasıl geldim, bilmiyorum çünkü asla ne istediğimi bilemedim’ diyor. Ya da ‘Annemin yansıması olmaya programlanmış gibiydim, kendi benliğim değilim’” ifadelerini kullanıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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