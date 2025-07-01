Uyuyamayanlar Dikkat: Eğer Gece Yatmadan Önce Bunu Yerseniz Kabus Görme İhtimaliniz Çok Fazla
Kaynak: https://nypost.com/2025/07/01/health/...
Gece uykuya dalmakta zorlananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Uyku kalitesini etkileyen birçok faktör olsa da, yediklerimiz de bu konuda önemli bir rol oynuyor. Özellikle yatmadan önce tüketilen bazı besinler, kabus görme riskini artırabiliyor.
Gelin, o besin hangisiymiş hep birlikte bakalım...
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Kanada, MacEwan Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, yatmadan önce süt ürünleri tüketmenin uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.
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Laktoz intoleransı olan kişilerin yaşadığı mide rahatsızlıkları ve uyku bozukluklarının, kabusların artmasına yol açtığı belirtilirken, bu durumun rüya görme sürecini de etkilediği vurgulandı.
Ancak bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerektiği de vurgulanıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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