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Uyuyamayanlar Dikkat: Eğer Gece Yatmadan Önce Bunu Yerseniz Kabus Görme İhtimaliniz Çok Fazla

Uyuyamayanlar Dikkat: Eğer Gece Yatmadan Önce Bunu Yerseniz Kabus Görme İhtimaliniz Çok Fazla

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 19:37

Gece uykuya dalmakta zorlananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Uyku kalitesini etkileyen birçok faktör olsa da, yediklerimiz de bu konuda önemli bir rol oynuyor. Özellikle yatmadan önce tüketilen bazı besinler, kabus görme riskini artırabiliyor.

Gelin, o besin hangisiymiş hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/01/health/...
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Kanada, MacEwan Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, yatmadan önce süt ürünleri tüketmenin uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

Özellikle laktoz intoleransı olan bireylerde, peynir ve diğer süt ürünlerinin kabuslara neden olabileceği belirtildi.

Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan çalışmada, 1.000 öğrenci üzerinde yapılan anketlerle, süt ürünleriyle kabuslar arasında dikkat çekici bir ilişki bulundu. Araştırmanın baş yazarı Dr. Tore Nielsen, “Kabusların şiddeti, laktoz intoleransı ve diğer gıda alerjileri ile güçlü şekilde bağlantılıdır.” ifadelerini kullandı.

Laktoz intoleransı olan kişilerin yaşadığı mide rahatsızlıkları ve uyku bozukluklarının, kabusların artmasına yol açtığı belirtilirken, bu durumun rüya görme sürecini de etkilediği vurgulandı.

Laktoz intoleransı olan kişilerin yaşadığı mide rahatsızlıkları ve uyku bozukluklarının, kabusların artmasına yol açtığı belirtilirken, bu durumun rüya görme sürecini de etkilediği vurgulandı.

Araştırmaya katılanların yaklaşık üçte biri düzenli olarak kabus gördüğünü, özellikle kadınların rüyalarını daha iyi hatırladığı ve gıda alerjileri bildirdiği aktarıldı.

Gece geç saatte yapılan atıştırmalıkların, özellikle tatlı, baharatlı yiyecekler ve süt ürünlerinin uyku kalitesini düşürdüğü düşünülüyor. Katılımcıların %40’ı, bu tür yiyeceklerin gece boyunca huzursuzluk yarattığını belirtti. İlginçtir ki, yalnızca %5,5’i yediklerinin rüyalarına yansıdığını fark etmiş, ancak süt ürünleri bu küçük grupta en çok suçlanan yiyecek olmuş.

Ancak bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerektiği de vurgulanıyor.

Dr. Nielsen, farklı yaş grupları ve yaşam tarzlarından insanların dahil edildiği çalışmalar yapılmadan, sonuçların genel nüfusa genellenemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, peynir tüketiminin rüyalar üzerindeki etkisini deneysel olarak ölçmek için kontrollü çalışmalar yapılması planlanıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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