Uyuyamayanlar Dikkat: Eğer Gece Yatmadan Önce Bunu Yerseniz Kabus Görme İhtimaliniz Çok Fazla

Araştırmaya katılanların yaklaşık üçte biri düzenli olarak kabus gördüğünü, özellikle kadınların rüyalarını daha iyi hatırladığı ve gıda alerjileri bildirdiği aktarıldı.

Gece geç saatte yapılan atıştırmalıkların, özellikle tatlı, baharatlı yiyecekler ve süt ürünlerinin uyku kalitesini düşürdüğü düşünülüyor. Katılımcıların %40’ı, bu tür yiyeceklerin gece boyunca huzursuzluk yarattığını belirtti. İlginçtir ki, yalnızca %5,5’i yediklerinin rüyalarına yansıdığını fark etmiş, ancak süt ürünleri bu küçük grupta en çok suçlanan yiyecek olmuş.