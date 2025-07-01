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Sağlıklı İlişkinin Nasıl Olması Gerektiğini Pek Bi' İlginç Terimlerle Anlatan Kullanıcı Goygoy Malzemesi Oldu

Sağlıklı İlişkinin Nasıl Olması Gerektiğini Pek Bi' İlginç Terimlerle Anlatan Kullanıcı Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 18:24

Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde farklı ilişki dinamikleriyle karşılaşabilmek mümkün. Hatta bazı kavramlar bazen adeta bize cahilmişiz gibi hissettirebiliyor... Bir kullanıcı da sağlıklı bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini pek bi' farklı terimlerle anlattı. O anlatım X'te goygoy malzemesi oldu.

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Bir kullanıcı, flört döneminin nasıl olması gerektiğini böyle anlattı.

Bir kullanıcı, flört döneminin nasıl olması gerektiğini böyle anlattı.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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