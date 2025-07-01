Sağlıklı İlişkinin Nasıl Olması Gerektiğini Pek Bi' İlginç Terimlerle Anlatan Kullanıcı Goygoy Malzemesi Oldu

Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde farklı ilişki dinamikleriyle karşılaşabilmek mümkün. Hatta bazı kavramlar bazen adeta bize cahilmişiz gibi hissettirebiliyor... Bir kullanıcı da sağlıklı bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini pek bi' farklı terimlerle anlattı. O anlatım X'te goygoy malzemesi oldu.