Engelli Erkek Arkadaşına Destek Olduğu İçin Sosyal Medyada Linçlenen Kadından Aşk Dolu Açıklamalar
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=xLPkI...
20 yaşındaki Karla, engelli partneri Angel’la kurduğu ilişkiyle gerçek aşkı bir kez daha kanıtladı. Sosyal medyada paylaştıkları videolarla dikkat çeken çift, zaman zaman eleştiri ve suçlamalarla karşılaşsa da Karla, ilişkisine güveniyor ve olumsuz yorumlara aldırmadan hayatına devam ediyor. Sosyal medyada bu ilişkinin maddi çıkarlar üzerine olduğunu söyleyen bile var.
Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...
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Sizleri Karla ve Angel çiftiyle tanıştıralım. Henüz 20 yaşındaki Karla, 18 yaşındaki sevgilisi Angel’la sosyal medya üzerinden tanıştı.
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Angel, kıkırdak dokusunu etkileyen osteoartrit hastalığıyla mücadele ediyor ve bu durum hareket kabiliyetini sınırlıyor.
Ancak çiftin sosyal medyada paylaştığı videolar, bazı kullanıcılar tarafından hedef haline getirildi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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