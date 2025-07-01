Engelli Erkek Arkadaşına Destek Olduğu İçin Sosyal Medyada Linçlenen Kadından Aşk Dolu Açıklamalar

Karla, sık sık “Onunla sırf para için birlikte”, “Kesin aldatıyordur”, “Ailesi mi para veriyor?” gibi yorumlara maruz kalıyor. Özellikle engelli bireylere verilen maddi destekleri gerekçe gösteren bu iddialar, çifti üzmek yerine daha da kenetliyor.

Angel ve Karla ise bu olumsuz yorumlara kulaklarını tıkamış durumda. Şu anda nişanlı olan çift, yakında evlenmeye hazırlanıyor. Karla, “Ne söyledikleri umurumda değil. Ben ne yaptığımı ve kimi sevdiğimi biliyorum” diyerek kararlı duruşunu sürdürüyor.

Ne diyebiliriz ki... Mutluluklar!

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