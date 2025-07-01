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Engelli Erkek Arkadaşına Destek Olduğu İçin Sosyal Medyada Linçlenen Kadından Aşk Dolu Açıklamalar

Engelli Erkek Arkadaşına Destek Olduğu İçin Sosyal Medyada Linçlenen Kadından Aşk Dolu Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 16:24

20 yaşındaki Karla, engelli partneri Angel’la kurduğu ilişkiyle gerçek aşkı bir kez daha kanıtladı. Sosyal medyada paylaştıkları videolarla dikkat çeken çift, zaman zaman eleştiri ve suçlamalarla karşılaşsa da Karla, ilişkisine güveniyor ve olumsuz yorumlara aldırmadan hayatına devam ediyor. Sosyal medyada bu ilişkinin maddi çıkarlar üzerine olduğunu söyleyen bile var.

Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=xLPkI...
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Sizleri Karla ve Angel çiftiyle tanıştıralım. Henüz 20 yaşındaki Karla, 18 yaşındaki sevgilisi Angel’la sosyal medya üzerinden tanıştı.

Sizleri Karla ve Angel çiftiyle tanıştıralım. Henüz 20 yaşındaki Karla, 18 yaşındaki sevgilisi Angel’la sosyal medya üzerinden tanıştı.

Ancak çiftin birlikte sosyal medyada görünmesiyle birlikte, bazı acımasız yorumlar da gecikmedi.

Angel, kıkırdak dokusunu etkileyen osteoartrit hastalığıyla mücadele ediyor ve bu durum hareket kabiliyetini sınırlıyor.

Angel, kıkırdak dokusunu etkileyen osteoartrit hastalığıyla mücadele ediyor ve bu durum hareket kabiliyetini sınırlıyor.

Karla ise ona günlük yaşamında diş fırçalamaktan giyinmesine kadar birçok konuda destek oluyor. Ancak Karla için bu bir yük değil, doğal bir durum. Küçüklüğünden beri sağır olan kardeşlerine yardım eden Karla, “Hep bir 'bakma' içgüdüm oldu. Bu ilişkiye başlarken de neyle karşılaşacağımı biliyordum ve sorun etmedim” diyerek duygularını ifade ediyor.

Ancak çiftin sosyal medyada paylaştığı videolar, bazı kullanıcılar tarafından hedef haline getirildi.

Ancak çiftin sosyal medyada paylaştığı videolar, bazı kullanıcılar tarafından hedef haline getirildi.

Karla, sık sık “Onunla sırf para için birlikte”, “Kesin aldatıyordur”, “Ailesi mi para veriyor?” gibi yorumlara maruz kalıyor. Özellikle engelli bireylere verilen maddi destekleri gerekçe gösteren bu iddialar, çifti üzmek yerine daha da kenetliyor.

Angel ve Karla ise bu olumsuz yorumlara kulaklarını tıkamış durumda. Şu anda nişanlı olan çift, yakında evlenmeye hazırlanıyor. Karla, “Ne söyledikleri umurumda değil. Ben ne yaptığımı ve kimi sevdiğimi biliyorum” diyerek kararlı duruşunu sürdürüyor.

Ne diyebiliriz ki... Mutluluklar!

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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