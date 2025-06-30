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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.06.2025 - 15:46

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu görselle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu görselle başlayalım isterseniz...

2. "Ağzım açık kaldı"

2. "Ağzım açık kaldı"

3. "Toplumun güzellik algıları yüzünden geldiğimiz o nokta"

3. "Toplumun güzellik algıları yüzünden geldiğimiz o nokta"

4. 👇

4. 👇

5. "Yok artık"

5. "Yok artık"
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6. "Arkadaşım gerçekte hiç böyle görünmüyor"

6. "Arkadaşım gerçekte hiç böyle görünmüyor"

7. "Günün korkunçluk seviyesi"

7. "Günün korkunçluk seviyesi"

8. "Her yer eğilip bükülmüş"

8. "Her yer eğilip bükülmüş"

9. "Sebebi neydi ki?"

9. "Sebebi neydi ki?"

10. "Ünlü de olsa hiç kimsenin vücudu böyle görünmez"

10. "Ünlü de olsa hiç kimsenin vücudu böyle görünmez"
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11. 👇

11. 👇

12. "Bu kadar photoshop'a ne gerek vardı?"

12. "Bu kadar photoshop'a ne gerek vardı?"

13. "Instagram'da karşıma çıktı"

13. "Instagram'da karşıma çıktı"

14. "Bence herkese anatomi dersleri verilmeli"

14. "Bence herkese anatomi dersleri verilmeli"

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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