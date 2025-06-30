onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Eski Kabin Memuru Anlattı: En Sıkıntılı Yolcular 'Business Class'tan Çıkıyor!

Eski Kabin Memuru Anlattı: En Sıkıntılı Yolcular 'Business Class'tan Çıkıyor!

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.06.2025 - 12:44

Business class yolcuları genellikle konforlu ve sorunsuz gibi görünse de kabin ekibinin deneyimi bu algının aksini gösteriyor. Eski kabin memuru Jane Hawkes’a göre en çok talepte bulunan ve memnun edilmesi en zor yolcular bu bölümden çıkıyor. Şirketleri tarafından finanse edilen seyahatlerde beklenti çıtasının yükseldiğini belirten Hawkes, uçuş sırasında yaşanan zorluklara da dikkat çekiyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/travel/ar...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dışarıdan bakıldığında kabin memurluğu havalı bir meslek gibi görünebilir.

Dışarıdan bakıldığında kabin memurluğu havalı bir meslek gibi görünebilir.

Ancak işin perde arkasında çok daha farklı bir gerçek yatıyor. Eski kabin memuru ve blogger Jane Hawkes, yaptığı açıklamalarla bu mesleğin bilinmeyen yüzünü gözler önüne serdi. Özellikle business class yolcularıyla ilgili söyledikleri ise adeta sosyal medyayı ikiye böldü.

“Eskiden çok iyi servisle hizmet verirdik. Şimdi koridorda çöp topluyor, kusmuk torbalarını kaldırıyorsun.”

“Eskiden çok iyi servisle hizmet verirdik. Şimdi koridorda çöp topluyor, kusmuk torbalarını kaldırıyorsun.”

Zaman baskısı nedeniyle detaylı temizlik yapılmadan uçuşlar arka arkaya gerçekleşiyor ve bu durum hijyen sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Uçakta insanlar “başka birine” dönüşüyor

Hawkes’a göre havalimanından içeri giren yolcular adeta karakter değiştiriyor. Küçük meseleler bile krize dönüşebiliyor.

“Bazı yolcular resmen patlamaya hazır bomba gibi. Ekip olarak onları sakinleştirmek zorundasın. Hatta eğitimlerde yolcuyu bağlamayı bile öğreniyoruz.”

“Kabin memuru 'garson' değil, aynı anda hem polis hem doktor”

“Kabin memuru 'garson' değil, aynı anda hem polis hem doktor”

Yolcuların büyük kısmı kabin memurlarını sadece yemek servisi yapan kişiler olarak görse de Hawkes bu algının yanlış olduğunu vurguluyor:

“Biz uçakta güvenlikten sorumluyuz. Yeri geliyor mahkeme, yeri geliyor revir gibi çalışıyoruz. Ama çoğu kişi bu farkındalığa sahip değil.”

Business class yolcuları neden daha zor?

En çok şaşırtan açıklamalardan biri ise şu:

“Business class yolcuları çoğu zaman en talepkar olanlar. Çünkü genelde parayı şirket ödüyor ve onlar da her şeyi sonuna kadar almak istiyor.”

Jane’e göre first class yolcular daha sakin çünkü “hizmetten çok mahremiyet satın alıyorlar.” Ekonomi yolcuları ise genelde daha neşeli, seyahat heyecanı taşıyor, maceraya çıkıyorlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın