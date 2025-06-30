Eski Kabin Memuru Anlattı: En Sıkıntılı Yolcular 'Business Class'tan Çıkıyor!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/travel/ar...
Business class yolcuları genellikle konforlu ve sorunsuz gibi görünse de kabin ekibinin deneyimi bu algının aksini gösteriyor. Eski kabin memuru Jane Hawkes’a göre en çok talepte bulunan ve memnun edilmesi en zor yolcular bu bölümden çıkıyor. Şirketleri tarafından finanse edilen seyahatlerde beklenti çıtasının yükseldiğini belirten Hawkes, uçuş sırasında yaşanan zorluklara da dikkat çekiyor.
İşte detaylar...
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Dışarıdan bakıldığında kabin memurluğu havalı bir meslek gibi görünebilir.
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“Eskiden çok iyi servisle hizmet verirdik. Şimdi koridorda çöp topluyor, kusmuk torbalarını kaldırıyorsun.”
“Kabin memuru 'garson' değil, aynı anda hem polis hem doktor”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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