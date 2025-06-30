Eski Kabin Memuru Anlattı: En Sıkıntılı Yolcular 'Business Class'tan Çıkıyor!

Yolcuların büyük kısmı kabin memurlarını sadece yemek servisi yapan kişiler olarak görse de Hawkes bu algının yanlış olduğunu vurguluyor:

“Biz uçakta güvenlikten sorumluyuz. Yeri geliyor mahkeme, yeri geliyor revir gibi çalışıyoruz. Ama çoğu kişi bu farkındalığa sahip değil.”

Business class yolcuları neden daha zor?

En çok şaşırtan açıklamalardan biri ise şu:

“Business class yolcuları çoğu zaman en talepkar olanlar. Çünkü genelde parayı şirket ödüyor ve onlar da her şeyi sonuna kadar almak istiyor.”

Jane’e göre first class yolcular daha sakin çünkü “hizmetten çok mahremiyet satın alıyorlar.” Ekonomi yolcuları ise genelde daha neşeli, seyahat heyecanı taşıyor, maceraya çıkıyorlar.