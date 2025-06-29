Astrolog Dinçer Güner, CHP'nin ve Özgür Özel'in Astrolojik Haritasını Analiz Etti

Sayın Özgür Özel'in doğum haritası...
Ne yazık ki onunda doğum saatini bilmiyoruz ve yine sadece Güneş'e göre haritasını oluşturabiliyoruz...
Özgür Bey de Başak burcu ve Ay burcu Yay...
Az önce CHP'nin harita analizini okuyanlar hatırlayacaktır, CHP'de Başak burcu idi ve ay burcu aslan idi. Özgür beyin haritası ile CHP haritası arasına güzel eş işaretler var... Güzel dediğime bakmayan benzeşliklere dedim sadece... Çünkü CHP haritasının aldığı zorlu gökyüzü etkilerini de kendisi de alıyor bu dönem.
2023 yılı itibari ile Satürn etkisi ile yeni bir sorumluluk alarak partinin başına geldi. Fakat özgür beyin haritasında da hem güneş hem Venüs başak burcunda ve Satürn'ün balık burcunda ki seyahati, haritasında ki tüm başaklara zıt açı yapmakta...
2026 Nisan ayına kadarda devam edecek Satürn balık süreci. Satürn balık bitecek ama ne yazık ki Özgür bey için rahat zamanlar başlayacak gibi durmuyor. Neden? Hemen anlatayım....
Sayın Özgür Özel'in doğum haritasında Terazi burcunda 4 gezegen var ki buna stelyum diyoruz. Mars, Pluton, Merkür ve Uranüs terazi burcunda. Evet Terazi adaletle, kibarlıkla, dengeyle, hak hukukla, ilişki yönetmekle, diplomasi ile ilişkilidir... Fakat 2026 Nisan ayında zorluklar, sınavları, dersleri, koparıcı, azaltıcı, eksiltici, düzenleyici Satürn Koç burcuna geçecek ve 3 yıl bu burçta kalacak... Koç burcu- Terazi burcunun zıt burcudur... Hal böyle olunca Satürn Koç burcuna geçtiğinde; Özgür Bey'i Terazi burcunda ki bütün gezegenleri ile zıt açı yapacak. Satürn zıt açı yaptığında; kopartıcı, azaltıcı, eksiltici, mesafe koyucu, sınavı zorlaştırıcı bir etki yaratır...
Bir önceki postta CHP haritasında bir kaç gezegen Başak burcunda idi ve Satürn 2023 yılından beridir tarıyor demiştim. Onun gibi düşünün... Her ne kadar 2026 nisan itibari ile CHP için daha kolay hareket edeceği, sınavların biteceği, engellerin azalacağı bir dönem olacak olsa da, Özgür bey için biraz daha zaman varmış gibi görünüyor, 2029 yılına kadar...
Bu sene eylül ayına kadar süreçte bunun bir nevi fragmanını yaşamaya başladı aslında. Çünkü şuan Satürn Koç burcuna geçti kısa bir süreliğine de olsa. 2026 senesi 1 Eylül'e kadar uğraşacağı konular neler ise dikkatle bakmak gerek. 2026- 2029 yılları arasında ana konuları onlar olacak... (Satürn bu sene koç burcunda 1 eylüle kadar kalacak)
Genel başkanlıkla ilgili bu sene eylül ayına kadar bir şey olmazsa (Çünkü Satürn Koç burcunda), seneye nisandan sonra benzer veya aynı konu yine gündemine gelebilir...
7 Temmuz'da Uranüs'ün İkizler burcuna geçerek onun Ay'ının karşısından geçmeye başlayacak. Ay burcu yay çünkü... Ay astrolojide; güven, sağlık, anne, duygular gibi konuları temsil eder. Uranüs tetiklediğinde ise güven duyduğu alanlar, kişiler, mekanlar değişmeye başlar...
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