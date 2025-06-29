Astrolog Dinçer Güner, CHP'nin ve Özgür Özel'in Astrolojik Haritasını Analiz Etti

ASTROLOJİK GÖSTERGELERLE CHP

Gördüğünüz CHP'nin astroloji haritası, kuruluş saati olmadığından Güneş'e göre çıkartılan bir haritadır. Güneş'ı göre harita çıkatılır mı? EVET!

Bu bize tam bir harita olmasa bile (Saat olmadığından) ortalama bir fikir vermesi açısından önemlidir...

CHP Başak burcu bir parti, yükseleni bilmiyoruz ve ay burcu da ASLAN...

Bu haritada Mars, Venüs, Güneş, Ay Düğümü hepsi başak burcunda. Yakından takip edenler bilirler ki 2023 Mart ayından beridir sorumluluk, disiplin, daraltan, düzene sokan, sınavdan geçiren Satürn Balık burcunda seyahat ediyor. Yani Başak burcunun zıt burcunda... Satürn zıt açı yaptığında kopartır, ayrıştırır, azaltır, eksiltir, soğukluk ve mesafe koyar, sınavları daha sert bir yerden yapar.

Satürn düzen ile ilgili demiştik ve CHP 2023 yılından bu yana Satürn ile beraber ilk düzenlemeye genel başkan değişimi başlamış oldu. Satürn'ın Balık burcuna geçmesinden kısa bir süre sonra yıllardır CHP genel başkanlığı yapan sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yollarını ayırarak yerine Sayın Özgür Özel geldi... Yani CHP'nin astroloji haritasının aldığı tüm astrolojik etkiler artık doğrudan sayın Özgür Özel'i de etkiler hale gelmiş oldu... Siz bir şeyin başına geçtiğinizde, başına geçtiğiniz şeyin etkileri de artık doğrudan sizi etkiler. Yani bir nevi sayın Özgür Özel'de partiyle birlikte Satürn sınavından geçmeye başladı. Yani demek istediğim partinin başına Ayşe-Mehmet-Hasan-Hüseyin'de gelseydi, CHP'nin astroloji haritası zor bir Satürn transiti altında olduğundan yine bir çok zorluk çıkacaktı. Zorlukların şekli-şemali değişirdi belki ama sınavlar baki kalırdı...

Peki bu Satürn sınavı tam olarak ne zaman bitecek? 14 Nisan 2026 yılında... Herkes bunu soracak çünkü biliyorum. O yüzden hemen cevabını vereyim. Ama yine de analize devam edelim... Her şeyi de tek başına Satürn^'e bağlayamayız... Başka astrolojik bir dolu etki var...

Bu arada ek bilgi- 2010 yılından beridir de Neptün balık burcunda idi. Yine başak burcunun zıt burcu. Neptün'ün sert açıları ise aldatıcı, yanıltıcı, hayal kırıklığı yaratan, kafa karıştırıcı, dağıtıcı bir etkidir. 2010 yılından beridir de CHP bir de Neptün'ün sert açıları ile boğuşuyor aslında. Neptün'ün Balık burcunda ki seyahati tam anlamıyla balık etkisi 2026 Ocak ayında bitecek... (Kısa süreliğine şimdilik Koç'ta ama Eylül Ekim gibi yine Balık'a uğrayacak)

Devam edelim... CHP açısından 7 Eylül 2025 ve 3 Mart 2026 civarlarını önemli buluyorum. bu tarihlerde Balık ve Başak burçlarında Ay tutulmaları olacak. İki tutulmada da CHP haritasının Güneş'in karşısında ve üstünde olacak. Güneş her zaman otorite figürleri ve yöneticileri anlatır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta güney ay düğümünün başakta olması... Detaylarda boğularak, resmin bütününü görememeyi getirebilir. Bu yüzden ana hedef- büyük resim ne ise ona odaklanmak, el oyalayan, zaman kaybettiren işlerle vakit kaybetmemek gerek. Ayrıca Güneş tetikleneceği için de illa bir yönetici değişikliği gibi bir şey olacaksa bu zamanlarda olur, ama açıkçası her güneş tetiklenmesi de yönetici değişikliğini getirmez. Var olan yöneticiyi de parlatır, ön plana çıkartır...

Genel hatları ile itibari ile CHP'nin astroloji haritası en iyi senaryo ile 2026 Nisan ve sonrasında engelleri azalır, sınavları biter, zorlukları kenara bırakır...

Şimdi de sayın Özgür Özel'in doğum haritası ile devam edelim... Onu da başkta postta yazacağım. Çok uzun olunca okumuyorsunuz ki bu yazı bile sizin için uzun oldu...