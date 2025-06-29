onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Astrolog Dinçer Güner, CHP'nin ve Özgür Özel'in Astrolojik Haritasını Analiz Etti

Astrolog Dinçer Güner, CHP'nin ve Özgür Özel'in Astrolojik Haritasını Analiz Etti

Özgür Özel CHP
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.06.2025 - 00:34

Ünlü astrolog Dinçer Güner, CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel’in astrolojik haritasını mercek altına aldı. Partiyle lider arasındaki burç uyumu dikkat çekerken, siyasi geleceğe dair çarpıcı yorumlar da geldi. Peki CHP'yi ve Özgür Özel'i neler bekliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Astrolog Dinçer Güner, CHP'nin haritasını astrolojik açıdan inceledi.

Astrolog Dinçer Güner, CHP'nin haritasını astrolojik açıdan inceledi.

CHP'nin geçmişte yaşadıkları olaylar ve gelecekte yaşayacağı olayları da tahmin eden Güner, net tarihler verdi.

Haritayı paylaşarak şöyle yazdı:

Haritayı paylaşarak şöyle yazdı:

ASTROLOJİK GÖSTERGELERLE CHP

Gördüğünüz CHP'nin astroloji haritası, kuruluş saati olmadığından Güneş'e göre çıkartılan bir haritadır. Güneş'ı göre harita çıkatılır mı? EVET!

Bu bize tam bir harita olmasa bile (Saat olmadığından) ortalama bir fikir vermesi açısından önemlidir...

CHP Başak burcu bir parti, yükseleni bilmiyoruz ve ay burcu da ASLAN...

Bu haritada Mars, Venüs, Güneş, Ay Düğümü hepsi başak burcunda. Yakından takip edenler bilirler ki 2023 Mart ayından beridir sorumluluk, disiplin, daraltan, düzene sokan, sınavdan geçiren Satürn Balık burcunda seyahat ediyor. Yani Başak burcunun zıt burcunda... Satürn zıt açı yaptığında kopartır, ayrıştırır, azaltır, eksiltir, soğukluk ve mesafe koyar, sınavları daha sert bir yerden yapar.

Satürn düzen ile ilgili demiştik ve CHP 2023 yılından bu yana Satürn ile beraber ilk düzenlemeye genel başkan değişimi başlamış oldu. Satürn'ın Balık burcuna geçmesinden kısa bir süre sonra yıllardır CHP genel başkanlığı yapan sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yollarını ayırarak yerine Sayın Özgür Özel geldi... Yani CHP'nin astroloji haritasının aldığı tüm astrolojik etkiler artık doğrudan sayın Özgür Özel'i de etkiler hale gelmiş oldu... Siz bir şeyin başına geçtiğinizde, başına geçtiğiniz şeyin etkileri de artık doğrudan sizi etkiler. Yani bir nevi sayın Özgür Özel'de partiyle birlikte Satürn sınavından geçmeye başladı. Yani demek istediğim partinin başına Ayşe-Mehmet-Hasan-Hüseyin'de gelseydi, CHP'nin astroloji haritası zor bir Satürn transiti altında olduğundan yine bir çok zorluk çıkacaktı. Zorlukların şekli-şemali değişirdi belki ama sınavlar baki kalırdı...

Peki bu Satürn sınavı tam olarak ne zaman bitecek? 14 Nisan 2026 yılında... Herkes bunu soracak çünkü biliyorum. O yüzden hemen cevabını vereyim. Ama yine de analize devam edelim... Her şeyi de tek başına Satürn^'e bağlayamayız... Başka astrolojik bir dolu etki var...

Bu arada ek bilgi- 2010 yılından beridir de Neptün balık burcunda idi. Yine başak burcunun zıt burcu. Neptün'ün sert açıları ise aldatıcı, yanıltıcı, hayal kırıklığı yaratan, kafa karıştırıcı, dağıtıcı bir etkidir. 2010 yılından beridir de CHP bir de Neptün'ün sert açıları ile boğuşuyor aslında. Neptün'ün Balık burcunda ki seyahati tam anlamıyla balık etkisi 2026 Ocak ayında bitecek... (Kısa süreliğine şimdilik Koç'ta ama Eylül Ekim gibi yine Balık'a uğrayacak)

Devam edelim... CHP açısından 7 Eylül 2025 ve 3 Mart 2026 civarlarını önemli buluyorum. bu tarihlerde Balık ve Başak burçlarında Ay tutulmaları olacak. İki tutulmada da CHP haritasının Güneş'in karşısında ve üstünde olacak. Güneş her zaman otorite figürleri ve yöneticileri anlatır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta güney ay düğümünün başakta olması... Detaylarda boğularak, resmin bütününü görememeyi getirebilir. Bu yüzden ana hedef- büyük resim ne ise ona odaklanmak, el oyalayan, zaman kaybettiren işlerle vakit kaybetmemek gerek. Ayrıca Güneş tetikleneceği için de illa bir yönetici değişikliği gibi bir şey olacaksa bu zamanlarda olur, ama açıkçası her güneş tetiklenmesi de yönetici değişikliğini getirmez. Var olan yöneticiyi de parlatır, ön plana çıkartır...

Genel hatları ile itibari ile CHP'nin astroloji haritası en iyi senaryo ile 2026 Nisan ve sonrasında engelleri azalır, sınavları biter, zorlukları kenara bırakır...

Şimdi de sayın Özgür Özel'in doğum haritası ile devam edelim... Onu da başkta postta yazacağım. Çok uzun olunca okumuyorsunuz ki bu yazı bile sizin için uzun oldu...

Özgür Özel'i de analiz etmeyi ihmal etmedi.

Özgür Özel'i de analiz etmeyi ihmal etmedi.

Sayın Özgür Özel'in doğum haritası...

Ne yazık ki onunda doğum saatini bilmiyoruz ve yine sadece Güneş'e göre haritasını oluşturabiliyoruz...

Özgür Bey de Başak burcu ve Ay burcu Yay...

Az önce CHP'nin harita analizini okuyanlar hatırlayacaktır, CHP'de Başak burcu idi ve ay burcu aslan idi. Özgür beyin haritası ile CHP haritası arasına güzel eş işaretler var... Güzel dediğime bakmayan benzeşliklere dedim sadece... Çünkü CHP haritasının aldığı zorlu gökyüzü etkilerini de kendisi de alıyor bu dönem.

2023 yılı itibari ile Satürn etkisi ile yeni bir sorumluluk alarak partinin başına geldi. Fakat özgür beyin haritasında da hem güneş hem Venüs başak burcunda ve Satürn'ün balık burcunda ki seyahati, haritasında ki tüm başaklara zıt açı yapmakta...

2026 Nisan ayına kadarda devam edecek Satürn balık süreci. Satürn balık bitecek ama ne yazık ki Özgür bey için rahat zamanlar başlayacak gibi durmuyor. Neden? Hemen anlatayım....

Sayın Özgür Özel'in doğum haritasında Terazi burcunda 4 gezegen var ki buna stelyum diyoruz. Mars, Pluton, Merkür ve Uranüs terazi burcunda. Evet Terazi adaletle, kibarlıkla, dengeyle, hak hukukla, ilişki yönetmekle, diplomasi ile ilişkilidir... Fakat 2026 Nisan ayında zorluklar, sınavları, dersleri, koparıcı, azaltıcı, eksiltici, düzenleyici Satürn Koç burcuna geçecek ve 3 yıl bu burçta kalacak... Koç burcu- Terazi burcunun zıt burcudur... Hal böyle olunca Satürn Koç burcuna geçtiğinde; Özgür Bey'i Terazi burcunda ki bütün gezegenleri ile zıt açı yapacak. Satürn zıt açı yaptığında; kopartıcı, azaltıcı, eksiltici, mesafe koyucu, sınavı zorlaştırıcı bir etki yaratır...

Bir önceki postta CHP haritasında bir kaç gezegen Başak burcunda idi ve Satürn 2023 yılından beridir tarıyor demiştim. Onun gibi düşünün... Her ne kadar 2026 nisan itibari ile CHP için daha kolay hareket edeceği, sınavların biteceği, engellerin azalacağı bir dönem olacak olsa da, Özgür bey için biraz daha zaman varmış gibi görünüyor, 2029 yılına kadar...

Bu sene eylül ayına kadar süreçte bunun bir nevi fragmanını yaşamaya başladı aslında. Çünkü şuan Satürn Koç burcuna geçti kısa bir süreliğine de olsa. 2026 senesi 1 Eylül'e kadar uğraşacağı konular neler ise dikkatle bakmak gerek. 2026- 2029 yılları arasında ana konuları onlar olacak... (Satürn bu sene koç burcunda 1 eylüle kadar kalacak)

Genel başkanlıkla ilgili bu sene eylül ayına kadar bir şey olmazsa (Çünkü Satürn Koç burcunda), seneye nisandan sonra benzer veya aynı konu yine gündemine gelebilir...

7 Temmuz'da Uranüs'ün İkizler burcuna geçerek onun Ay'ının karşısından geçmeye başlayacak. Ay burcu yay çünkü... Ay astrolojide; güven, sağlık, anne, duygular gibi konuları temsil eder. Uranüs tetiklediğinde ise güven duyduğu alanlar, kişiler, mekanlar değişmeye başlar...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın