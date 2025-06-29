İlişki Uzmanları Uyarıyor: Ayrılmak İsteyen Kişiler Bu 3 Sinsi Taktiği Uyguluyor!

Katılımcıların yanıtlarına göre, en çok tercih edilen ayrılık yöntemi (%86) “zararı yumuşatma” taktiği oldu. Bu yöntemde, ilişkiyi sonlandıran taraf karşı tarafı suçlamaktan kaçınıyor ve ilişkinin bitişinde kendi hatalarını da kabul ederek süreci daha az çatışmalı hale getirmeye çalışıyor.

İkinci yaygın yöntem ise “ara vermek” önerisi oldu. Katılımcıların %24’ü, bir süreliğine ilişkiden uzaklaşmanın tarafların durumu değerlendirmesi için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor. Ancak, ara verilen ilişkilerin çoğunun devam etmediği de araştırmada belirtildi.

Üçüncü yöntem ise yüzleşmeden kaçınmak, yani “ghosting” olarak adlandırılan sessizce ilişkiyi sonlandırma biçimi. Katılımcıların %16’sı, karşı tarafa açıklama yapmadan uzaklaşmayı tercih ediyor. Bu durum, diğer tarafın ne olduğunu anlayamaması ve duygusal olarak zarar görmesiyle sonuçlanıyor.

18-29 yaş aralığındaki gençlerin neredeyse yarısı, zor bir ayrılık sürecini yapay zekâya bırakmanın daha kolay olduğunu düşünüyor.