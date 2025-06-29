İlişki Uzmanları Uyarıyor: Ayrılmak İsteyen Kişiler Bu 3 Sinsi Taktiği Uyguluyor!
Kaynak: https://nypost.com/2025/06/29/lifesty...
İlişkiler her zaman mutlu sonla bitmeyebiliyor. Ancak bazı kişiler, ayrılık kararını doğrudan söylemek yerine daha dolaylı ve sinsi yollar tercih ediyor. Uzmanlara göre, ayrılmak isteyen bireyler genellikle üç yaygın taktikle süreci yönetmeye çalışıyor. Eğer partneriniz bu davranışları sergiliyorsa ilişkiniz sessizce sona yaklaşıyor olabilir.
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Yakın zamanda Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, ilişkisini sonlandırmak isteyen bireylerin en çok tercih ettiği üç yaygın yöntem bulunuyor.
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Araştırmaya katılan 228 kişi, mutsuz oldukları hayali bir ilişkiyi sonlandırma yöntemlerini yazmaları ve ayrıca 45 farklı ayrılık yönteminden hangilerini kullanabileceklerini değerlendirmeleri istendi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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