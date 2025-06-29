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İlişki Uzmanları Uyarıyor: Ayrılmak İsteyen Kişiler Bu 3 Sinsi Taktiği Uyguluyor!

İlişki Uzmanları Uyarıyor: Ayrılmak İsteyen Kişiler Bu 3 Sinsi Taktiği Uyguluyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 23:31

İlişkiler her zaman mutlu sonla bitmeyebiliyor. Ancak bazı kişiler, ayrılık kararını doğrudan söylemek yerine daha dolaylı ve sinsi yollar tercih ediyor. Uzmanlara göre, ayrılmak isteyen bireyler genellikle üç yaygın taktikle süreci yönetmeye çalışıyor. Eğer partneriniz bu davranışları sergiliyorsa ilişkiniz sessizce sona yaklaşıyor olabilir.

Kaynak: https://nypost.com/2025/06/29/lifesty...
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Yakın zamanda Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, ilişkisini sonlandırmak isteyen bireylerin en çok tercih ettiği üç yaygın yöntem bulunuyor.

Yakın zamanda Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, ilişkisini sonlandırmak isteyen bireylerin en çok tercih ettiği üç yaygın yöntem bulunuyor.

Araştırmada, ayrılık sürecinin erkekler için kadınlara göre daha zor olduğu belirtilse de ilişkinin hangi tarafça bitirildiği fark etmeksizin bu üç yöntemin sıkça kullanıldığı vurgulanıyor.

Çalışmanın yazarı ve Nicosia Üniversitesi Evrimsel Psikoloji Profesörü Menelaos Apostolou, “Çoğu insan hayatında en az birkaç kez yakın bir ilişkiyi sonlandırmak zorunda kalıyor. Bu süreç hem yaygın hem de duygusal açıdan zorlu olduğu için, insanların ayrılık sürecinde nasıl davrandıklarını incelemek istedim.” ifadelerini kullandı.

Araştırmaya katılan 228 kişi, mutsuz oldukları hayali bir ilişkiyi sonlandırma yöntemlerini yazmaları ve ayrıca 45 farklı ayrılık yönteminden hangilerini kullanabileceklerini değerlendirmeleri istendi.

Araştırmaya katılan 228 kişi, mutsuz oldukları hayali bir ilişkiyi sonlandırma yöntemlerini yazmaları ve ayrıca 45 farklı ayrılık yönteminden hangilerini kullanabileceklerini değerlendirmeleri istendi.

Katılımcıların yanıtlarına göre, en çok tercih edilen ayrılık yöntemi (%86) “zararı yumuşatma” taktiği oldu. Bu yöntemde, ilişkiyi sonlandıran taraf karşı tarafı suçlamaktan kaçınıyor ve ilişkinin bitişinde kendi hatalarını da kabul ederek süreci daha az çatışmalı hale getirmeye çalışıyor.

İkinci yaygın yöntem ise “ara vermek” önerisi oldu. Katılımcıların %24’ü, bir süreliğine ilişkiden uzaklaşmanın tarafların durumu değerlendirmesi için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor. Ancak, ara verilen ilişkilerin çoğunun devam etmediği de araştırmada belirtildi.

Üçüncü yöntem ise yüzleşmeden kaçınmak, yani “ghosting” olarak adlandırılan sessizce ilişkiyi sonlandırma biçimi. Katılımcıların %16’sı, karşı tarafa açıklama yapmadan uzaklaşmayı tercih ediyor. Bu durum, diğer tarafın ne olduğunu anlayamaması ve duygusal olarak zarar görmesiyle sonuçlanıyor.

18-29 yaş aralığındaki gençlerin neredeyse yarısı, zor bir ayrılık sürecini yapay zekâya bırakmanın daha kolay olduğunu düşünüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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